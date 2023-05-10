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Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor

Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında başkent Bakü'de ve ülke genelinde anılıyor.

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Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı sabahın erken saatlerinden ziyaretçi akınına uğradı.

Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

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