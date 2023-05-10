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Amasya Üniversitesi futbol takımı süper ligde

Amasya Üniversitesi futbol takımı süper ligde

Amasya Üniversitesi futbol takımı, üniversiteler arası futbol süper ligine yükseldi.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yükselme grup maçları sonunda büyük bir başarıya imza attıklarını belirten teknik direktör Öğr. Gör. Ali Galip Yücel, "Zorlu rakiplerimize rağmen süper lige çıkmayı başardık. Bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya, antrenörlerimiz Erdal Sezer ile Aleyna Nur Kandemir’e ve masörümüz Halim Aslan Yarar’a ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Amasya Üniversitesi futbol takımının Amasya’yı süper ligde de en iyi şekilde temsil edeceğine inandığına vurgu yapan Rektör Elmacı da, teknik heyeti ve sporcuları kutladı.

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