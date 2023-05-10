New Mexico'da inşa edilecek nükleer yakıt depolama tesisine lisans verildi

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, New Mexico'nun ABD’nin kullanılmış nükleer yakıt çöplüğü haline gelmesinden korktuklarını açıkladı

Abone ol

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), ülkedeki nükleer enerji santrallerinden gelen tonlarca kullanılmış nükleer yakıtı geçici olarak depolaması için New Mexico'da inşa edilecek tesise lisans verdi.



NRC, enerji şirketi Holtec International'ın New Mexico’nun güneydoğusundaki geçici nükleer atık depolama tesisi inşa etmesine ve işletmesine izin verileceğini duyurdu.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham ve eyalet kongresi üyeleri, yaptıkları açıklamada, federal hükümetin ülke çapındaki ticari reaktörlerde biriken atıklar için kalıcı bir çözümü olmadığını, New Mexico'nun ABD’nin kullanılmış nükleer yakıt çöplüğü haline gelmesinden korktuklarını belirtti.

Üyelerden New Mexico Senatörü Jeff Steinborn, “NRC'nin bugünkü eylemleri, New Mexico'nun yüksek seviyeli nükleer atıkların depolanması ve imha edilmesine ilişkin getirilen yasağın önemini gösteriyor.” ifadelerini kullanarak, seslerinin duyulmasını ve projenin sonlandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Holtec International tarafından yapılan açıklamada ise New Mexico eyaletinin söz konusu yasağının federal yasa tarafından geçersiz kılındığı aktarılarak, yargı sürecinin yalnızca süreci geciktirerek ekonomik yükü artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, NRC’ye teşekkür edilerek, kararın 8 yıllık bir süreç sonunda ülkenin geçici yakıt depolama sorununa cevap verecek güvenli ve geri dönüşüm sağlayacak bir tesisin inşa edilmesinde dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Beyond Nuclear adlı gözlemci örgüt üyelerinden radyoaktif atık uzmanı Kevin Kamps, konuya ilişkin, yüksek oranda radyoaktif atığın taşınmasının doğası gereği yüksek riskli olduğunu ve atıkların taşındığı varillerin yolculuk sırasında yol şartlarından ötürü dağılma tehlikesi taşıdığını belirtti.

Kamps, örneğin, raydan çıkma riskine karşı, bozulmuş rayların yapısal bütünlüğünün test edilmesi gerektiğini vurguladı.

Holtec yetkilileri ise buna yanıt olarak, yapılan testlerde, nükleer atıkları muhafaza etmek için kullanılan varillerin, trenin raydan çıkması durumunda oluşacak sarsıntıda bile radyasyon yaymadığını gösterdiğini vurgulayarak, bu iddialara itiraz etti.

Tesisin 8 bin 680 metrik tona kadar kullanılmış uranyumu geçici olarak depolama kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Gelecek 60 yılda ise bu kapasitenin 10 bin metrik tona kadar çıkabileceği kaydedildi.

ABD Enerji Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, ülkede her yıl 2 bin metrik ton nükleer atık meydana geliyor.

Ülkede 1950’den bu yana oluşan nükleer atıkların 90 bin metrik tona ulaştığı biliniyor. Bunların bir araya getirildiğinde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydediliyor.