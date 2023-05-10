Baba Eren Tarikatı nedir, Baba Eren kısaca kimdir, nereli?

Aldatma ve imam nikahı ile sık sık magazin basınında yer bulan Kadir Doğulu kısa süre önce yine ihanetle gündeme geldi. Eşi Neslihan Atagül'ün, "Kadir', biriyle bassam, gözümle görsem bile ayrılmam" yorumu 'tarikat' iddialarını gündeme getirmişti. Baba Eren tarikatına mensup oldukları iddialarının ardından Baba Eren tarikatı ve lideri merak konusu oldu.

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Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir gece kulübünde bir kadınla yakın hallleri yine ihanet iddialarını gündeme getirmişti. Olay olan görüntülerin ardından imam nikahlı eşler iddiası yeniden açıldı falat bu kez ihanet başka bir boyuta taşındı. Görüntülerinin ardından yeniden 'ihanet' iddiaları güçlenmiş ve Neslihan Atagül'ün tepkisi merak edilmişti.

Eşinin videolarına "Kadir', biriyle bassam, gözümle görsem bile ayrılmam" sözleri yanıt veren Neslihan Atagül, Bakü'de katıldığı bir söyleşideki sözleri ile de hayranlarını şaşırtmıştı.

Atagül'ün sözlerinin ardından annesinin 'boşanma' iddialarına Atagül'ün 'Doğuran bile anlamıyor, Kadir bana ailemden daha yakın' şeklinde yanıt vermesi tepki ile karşılanmıştı.

Atagül'ün açıklamaları Kadir Doğulu'nun söylemleri, tarikatı ifşalanmış açık ilişki ve çok eşlilik iddiaları gündeme gelmişti.

Tarikat Lideri Baba Eren kimdir?

"Söylemezsem Olmaz" programında konuşan Ebru Şancı, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bağlı olduğu tarikatı ve tarikatin başındaki Baba Eren olarak anılan kişiyi şu sözlerle açıkladı: "Bu Prof. Dr. Ali Osmay Güre, Ankara Bilkent Üniversitesi'nde bile konuşma yapan; Amerika'da doktora yapmış bir kişi. Baba Eren dedikleri kişi bu. Konuşma yeteneği oldukça gelişmiş olduğu için bunları rahatça kandırmış. Bana ulaşan kızın anlattığına göre 15 günde bir yemekte buluşuyorlarmış. Güzel bir masa kuruluyormuş. Çilingir masası kurulup alkol içiliyormuş. Bu Baba Eren denilen kişi herkese sek içiriyormuş. 'Dem vurmak' dedikleri şey… Daha sonra şapka takıp üstlerine bir şeyler giyiyorlarmış. Saçma sapan şeyler… Daha sonra çok uzun konuşmalar yapılıyormuş. Murat Dalkılıç, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ve Sezer Çakır katılan ünlülerden. Hatta birkaç kere Hande Erçel'i de götürmüş Murat Dalkılıç. Hande ailesinden tepki görmüş. Daha sonra da Murat'la ayrılmışlar."

Şancı'nın anlattıklarına göre; 'Derviş Kadir' olarak anılan Kadir Doğulu'nun tarikatına bağlı ünlülerin kim oldukları ve toplantılarda ise Baba Eren'in 'derviş'lerine Sizin kendi adınız kapıda kaldı, senin lakabın Derviş, senin ki Bacı senin ki bla bla... Egonuzu dışarıda bırakıyorsunuz' diyormuş. Şöhretli isimlerinizi kapıda bırakın' diyormuş. Kadir'e 'Derviş' lakabını takmış. Kediciklerin bir değişik versiyonu. Baba Eren saatlerce içiyormuş. Ünlülerden bağış talep ediyormuş. Ellerinde olabildiğince ünlü olsun istiyormuş. Ünlülere emir veriyormuş. Neslihan Atagül 'Sefirin Kızı' dizisinden Baba Eren'in talimatıyla ayrılmış… Tarikat denilen şeyin özeti bu."

İddiaların ardından sosyal medyada yer alan yorumlarda, Adnan Oktar benzeri bir tarikat geldiği en çok konuşulanlar arasında yer aldı.