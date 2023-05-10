Migros'tan Anneler Günü'ne özel fırsatlar

Migros, Anneler Günü'ne özel birçok ürünü "cazip" indirimlerle müşterilerine sunuyor.

Abone ol

Migros açıklamasına göre, parfümden makyaj malzemesine, elektrikli küçük ev aletlerinden en çok tercih edilen züccaciye ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden çiçek ve çikolataya kadar binlerce çeşit üründe birçok farklı oranda indirim uygulayan Migros, her bütçeye uygun hediye alternatifleri sunuyor.

8-15 Mayıs'ta seçili yüz, vücut ve el bakım kremleri, losyonlar ve duş jellerinin yanı sıra Nascita, Mix Up, Lionesse, Balmy, B-Cure, Promani, Real Tecniques, Lush Lush, Mara, Ecotools markalı kişisel bakım ve makyaj aksesuarları yüzde 50 indirim avantajıyla Migros raflarındaki yerini aldı.

Parfümler ve Maybelline, Loreal Paris, Golden Rose, Note markalı makyaj ürünleri de yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Saç boyaları ve saç şekillendiriciler yüzde 40, deodorantlar ise yüzde 30 indirimli olarak kampanya tarihlerinde Migros müşterilerini bekliyor.

Züccaciye ürünlerinin en çok tercih edilen markalarından Paşabahçe, Borcam ve Lav ürünlerinde 12-15 Mayıs'ta yüzde 40 indirim uygulanırken, porselen ve seramik mutfak gereçleri yüzde 30 indirimle raflarda yerini alacak.

15 Mayıs'a kadar yüzde 30 indirimli olarak müşteriyle buluşacak seçili kişisel bakım ürünlerinin yanında annelere mutfakta yardımcı olacak seçili elektrikli küçük ev aletlerinde de yüzde 30 indirim geçerli olacak.

Migros'un "Gördüğünüze İnanın" kampanyası kapsamında 14 Mayıs'ta yapılacak 200 TL tutarındaki alışverişlerde 100 ml Nivea Ferahlatıcı Hydro Gel yüz kremi 140 TL yerine 45 TL'ye satışa sunulacak.