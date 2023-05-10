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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı: Seçimden sonra gündeme getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı: Seçimden sonra gündeme getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümünde konuştu. Cumhurbaşkanı, seçimlerden sonra sivil ve özgürlükçü bir Anayasa hazırlanmasını Meclis'in gündemine getireceklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümünde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Yargı kurumlarımıza saldıranlar hala varsa da artık bu taktik söylemlere kimse itibar etmiyor. Milletimiz, yargı kurumlarına giderek daha çok güvenmektedir.

"Türkiye'yi sivil ve özgürlükçü anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz"

Türkiye'yi milli iradenin eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılımızın en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine tekrar taşıyacağız.

Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'ta kimin nerede durduğu hafızalarımızda hala tüm ayrıntılarıyla canlıdır. Ülkemizde bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Biz böyle bir iklimde siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi etme çabası vardır. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız yoktu. Güven ve istikrar iklimini zehirleyerek siyaseti ve yönetimi rayından çıkarma çabaları bizim dönemimizde de hiç eksik olmadı. Ama önceki dönemlerden farklı olarak biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık.

"Gençlerimize, bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz"

Ülkemizde bizlerin yaşamadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış bir nesil var. Bu yeni nesle, demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletlerinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye'yle değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyorlar. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesinin olduğunu, ülkemizin hikayesinin de hiç kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun için gençlere hem sahip olduğumuz imkanları hem de hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz."

Ayrıntılar geliyor... 

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