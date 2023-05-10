"Omurgasız" lafı yanına kalmayacak! Serdar Ortaç'tan Fatih Portakal'a dava

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, ünlü popçuya canlı yayında "omurgasız" diyen Fatih Portakal hakkında dava açılacağını açıkladı.

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Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında geçen bir diyalog geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Mersin AK Parti Milletvekili Adayı Nureddin Nebati için Karabiberim şarkısını okuyan Serdar Ortaç, "Nebati Baba için okuyorum. Sizi seviyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, Bakan Nebati için şarkı söyleyen Serdar Ortaç'a yönelik, "Sanatçı demiyorum ben Serdar Ortaç'a, omurgasız biri. Methiyeler düzüyor; 'babacım' diyor ona. Artık nereden babasıysa bilmiyorum." demişti.

Serdar Ortaç'ın kendisine 'omurgasız biri' diyen Fatih Portakal'ı mahkemeye vermeye hazırlandığı öğrenildi.

"Şimdiden sana bir tazminat davası hazırladım"

Avukat Ezgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Portakal’a şöyle seslendi:

"Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin… Serdar Ortaç Türkiye’nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. İlkeliliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek…"