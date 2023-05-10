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CNBC Türkiye yayın hayatına yeniden başlıyor!

CNBC Türkiye yayın hayatına yeniden başlıyor!

Türkiye'de hatrı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan CNBC Türkiye yeniden yayın hayatına başlayacak.

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Ekim 2023’te yayın hayatına başlayacak olan kanal, iş dünyasında küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri Türkiye perspektifinden değerlendirecek ve küresel finans piyasalarında yaşanan gelişmeleri kapsamlı rapor ve özel röportajlarla iletecek.

Kanal, medya ve pazarlama iletişimi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İlbak Holding’in girişimiyle yayın hayatına yeniden başlıyor.

Merkezi İstanbul'da bulunacak olan CNBC Türkiye, günde en az 10 saat canlı yayın içeriğiyle finans, ekonomi ve iş dünyası haberlerine yer verecek. Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

"Yeniden Türkiye'de izleyici kitleleriyle buluşmaktan ötürü çok heyecanlıyız"

NBC International'ın Başkanı ve Genel Müdürü John Casey birleşmeye dair düşüncelerini şöyle aktardı:

"Küresel bir marka olarak, yerel düzeyde iş haberleri, içgörüler ve analizler sunmanın öneminin farkındayız. İlbak Holding ile birlikte CNBC Türkiye'yi müjdelemekten ve CNBC'nin eşsiz ve dinamik içeriğini Türkiye'de yeniden izleyici kitleleriyle buluşturmaktan ötürü çok heyecanlıyız."

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ise açıklamasında, "CNBC'yi Türkiye'ye, Türkçe içeriğiyle geri getirmekten mutluluk duyuyoruz. CNBC Türkiye, taahhüt ettiğimiz eksiksiz, tarafsız, doğru bilgi ve haber içeriğiyle hiç şüphesiz ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacaktır. Türkiye, 85 milyonluk nüfusu ve büyüyen yatırımcı tabanıyla hareketli ve çok yönlü bir ekonomiye sahiptir. Amacımız, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak gelişmiş bir bilgi akışı sağlamak ve Türkiye'deki iş dünyasının ve piyasaların tüm potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

CNBC Türkiye, izleyicilerinin sürekli değişen küresel iş ortamında bilinçli kararlar almalarına ve fırsatları yakalamalarına yardımcı olacaktır. Dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye'nin kalkınmasında da önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. CNBC International ile yaptığımız bu güçlü ortaklık, Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini de gösterecektir" ifadelerini kullandı.

CNBC-e, Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığı altında 16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan ve Eylül 2015'te Discovery Communications'a satılan ekonomi ve dizi kanalı. Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle yayın tarihine son vermişti. 

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