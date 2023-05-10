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Ekrem İmamoğlu, taşlı saldırıda yaralanan vatandaşlarla buluştu

Ekrem İmamoğlu, taşlı saldırıda yaralanan vatandaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitinge taşlı saldırı düzenlenmişti. İmamoğlu bugün eşiyle birlikte, saldırıda yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi.

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Erzurum'daki mitingde provokatörlerin attığı taşlar nedeniyle aralarında kadınların, yaşlıların ve çocukların da olduğu birçok vatandaş yaralanmıştı. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğu bugün yaralanan o vatandaşlarla buluştu.

Twitter'dan paylaşım yapan İmamoğlu, " Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var.  Erzurum'la yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz." ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun, saldırıda yaralanan vatandaşlarla buluşmasından objektife yansıyanlar...

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