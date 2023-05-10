AstraZeneca Türkiye, "En İyi İşveren- 500-999 çalışan kategorisinde" lider oldu

AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Feyza Aysan: - "AstraZeneca'da herkesin kendisini açıklıkla ifade edebildiği, aidiyet duyduğu, eşitlikçi, çeşitlilik ve kapsayıcılığın bulunduğu bir ortam oluşturarak inovasyon yoluyla büyümeyi sağlıyoruz"

Abone ol

AstraZeneca Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri – Great Place to Work (GPTW) Listesi"nde 500 - 999 çalışan kategorisinde lider oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GPTW Enstitüsü Türkiye’de 11. kez düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri – Great Place to Work Listesi'ni 9 Mayıs 2023 tarihinde açıkladı.

Araştırma, geliştirme, temel ilaçların ve uzmanlık ürünlerinin üretimi ve sağlığın hizmetine sunulması alanında faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen yenilikçi ve araştırmacı ilaç şirketlerinden biri olan AstraZeneca Türkiye, listenin 500 - 999 çalışan kategorisinde yerini alarak 6 yıldır üst üste listeye girme başarısını gösterdi ve bu yıl bulunduğu kategoride zirveye yerleşti.

AstraZeneca Türkiye bu başarısının yanı sıra şirket içerisinde uyguladığı çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikaları nedeniyle Diversity Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Feyza Aysan, AstraZeneca Türkiye’nin başarılarının arkasındaki en önemli faktörün insana saygı ilkesini temel alan kurum kültürü olduğunu belirtti.

Aysan, şunları kaydetti:

"AstraZeneca'da herkesin kendisini açıklıkla ifade edebildiği, aidiyet duyduğu, eşitlikçi, çeşitlilik ve kapsayıcılığın bulunduğu bir ortam oluşturarak inovasyon yoluyla büyümeyi sağlıyoruz. Bu bakış açımızla, çeşitli ve benzersiz yeteneklere sahip çalışanlarımızın yenilik üretme konusunda özgür olabilmesi adına fikirlere saygı duyulan, insanların desteklendiği ve güvenli hissettiği iyi bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Bilime tutkuyla bağlı çalışanlarımıza değer veriyor; çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği kültürünü teşvik ediyoruz. Cinsiyet, ırk, milliyet, yaş, cinsel yönelim gibi konulardan bağımsız hakkaniyetli, eşit, dürüst, samimi, nazik, özenli, saygılı ve itibarlı bir yaklaşım sergiliyoruz."

"Herkesin iyi performansı gösterebileceği bir iş ortamını teşvik etmeye büyük önem veriyoruz." diyen Aysan şöyle devam etti:



" İşe alım, ücretlendirme, ödüllendirme, bireysel gelişim, atama ve terfi konularındaki bütün kararları kişinin yeteneği, deneyimi, davranışı, iş performansına göre alıyoruz. Yaşam boyu öğrenim kültürümüz kapsamında sağladığımız eğitimlerle çalışanlarımızın yeteneklerini geliştiriyor ve herkesi potansiyeline ulaşması yolunda destekliyoruz. Yenilikçi fikirleri ve geri bildirimleri dinleyerek, gerekli aksiyonları alıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli ölçüyor, geri bildirim ve önerileri anketlerle düzenli olarak takip ediyoruz."

Güvenli, sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı için güçlü ve etkin sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) yönetim sistemlerini kullandıklarını da aktaran Aysan, bilimsel gelişimi ve kurum içi etkileşimi ilerletmek için yapay zeka, metaverse gibi teknolojilerin imkanlarından sonuna kadar faydalandıklarını belirtti.

Aysan, "AstraZeneca Türkiye olarak, sadece ilaç keşfi alanında değil insan kaynakları alanında da en yeni trendleri takip ederek kendimize uyarlıyor, çalışanlarımızı iş hayatlarında destekleyerek başarılı olmalarını sağlayacak fırsatlar sunuyoruz. Bu nedenle, sadece bilimsel çalışmalarımızla değil, aynı zamanda çalışanlarımıza yaptığımız katkı ve sunduğumuz gelişim fırsatlarıyla istihdam dünyasının da öncüleri arasındayız." ifadelerini kullandı.

Aysan, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel çapta faaliyet gösteren GPTW gibi önemli bir kurum tarafından yıllardır üst üste ödüllere layık görülmelerinden sonra bu yıl sektörde lider ilan edilmelerinin ve ayrıca Diversity Özel Ödülü'ne layık görülmelerinin çalışmalarının başarısının teyidi niteliğinde olduğunu açıkladı.