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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen Ağrı'dan geri gönderildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen Ağrı'dan geri gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sınır dışı operasyonları 2023 yılında kararlılıkla devam ediyor.

İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 227 Afgan uyruklu, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Jandarma ve İl Göç İdaresi personelinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından uçakla Afganistan'a gönderildi.

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