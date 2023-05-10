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Balıkesir Gömeç'e 'Dalış Köyü' inşa edilecek

Balıkesir Gömeç'e 'Dalış Köyü' inşa edilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Karaağaç’ta mavi bayraklı plajları ve su altı heykel galerisini kapsayan büyük bir alanda 'Dalış Köyü' inşa etmek için çalışmaları başlattı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahillerinde çok sayıda mavi bayrağın dalgalandığı, her yıl binlerce turisti ağırlayan Balıkesir’i dalış turizmi için cazibe merkezi haline getirecek proje ve yatırımları birer birer hayata geçiriyor. Deniz ve güneş turizmi dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan, aynı zamanda dünyanın eşsiz güzellikteki dalış noktalarına ev sahipliği yapan Balıkesir’de “Gömeç Dalış Köyü” için geri sayım başladı.

Mavi bayraklı koyları ve sahilleri kapsıyor

Büyükşehir Belediyesi; Gömeç ilçesinde mavi bayrağın dalgalandığı Güvercin ve Martı koyları ile Karaağaç, Pelitköy İçmeler ve mavi bayraklı Pelitköy Bağlarburnu Sahili’ni kapsayan alanda Dalış Köyü inşa etmek için çalışmaları başlattı. Dalış Köyü, geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılışı yapılan Balıkesir’in değerleri ile mitolojik kahramanların sergilendiği “Su Altı Heykel Galerisi”ni de içine alacak.

Su altı akademisi kuruluyor

Dalış Köyü projesi çerçevesinde su altı akademisi oluşturulacak. Akademide sportif dalışlar, kurumsal dalışlar, bilimsel dalışlar, engelli dalışları, teknik dalışlar ve arama kurtarma eğitimleri verilecek. Ayrıca fotoğraf atölyeleri, cankurtaran yarışları, triatlon yarışları ve yelken yarışları başta olmak üzere birçok atölye ve aktivite yapılacak. Büyükşehir Belediyesi proje için ilk kazmayı vurdu ve Karaağaç’ta Eğitim Birimi’nin yapımına başladı.

9 bin metrekarelik çadır kamp

Doğal taş ve ahşap kullanılarak çevreyle uyumlu bir şekilde inşa edilecek eğitim biriminin yanı sıra proje alanında 400 metrelik halk plajı, 9 bin metrekarelik çadır kamp alanı, 2 bin 500 metrekarelik dinlenme ile 2 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanı, engelliler için iskele ve restoran yer alacak. Çalışmalar Gömeç Belediyesi ile iş birliği halinde sürdürülüyor.

Hedef; 20 ilçe, 12 ay turizm

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikli hedeflerinden birisinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir’imizin her ilçesi, kendine özgü değerleriyle ön plana çıkabilecek, marka olabilecek bir potansiyele sahip. Büyükşehir olarak sahip olduğumuz bu gücü, turizm ürününe dönüştürerek şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunuyoruz. Bu noktada turizmi, alternatif turizm çeşitleriyle birlikte 20 ilçeye ve 12 aya yaymak için proje ve yatırımlarımızı devreye alıyoruz” dedi.

Dalış tutkunlarının yeni adresi

Kentin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla spor organizasyonları, sağlık turizmi, fuarlar, festivaller düzenleyerek sosyal yaşamı zenginleştirmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Gömeç Dalış Köyü de bu adımlardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıl bu bölgede su altı heykel galerisi oluşturmuştuk. Şimdi de bu heykel galerisi ile mavi bayraklı sahilleri kapsayan güzel bir dalış köyünün inşasına da başladık. Bundan sonra Balıkesir, yerli ve yabancı dalış tutkunlarının yeni adresi olacak” açıklamasında bulundu.

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