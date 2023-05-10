CHP'li Engin Özkoç'tan ses kaydı iddiası istihbarat bilgisi aldık

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iktidarın "ses kaydı" operasyonu yapacağı iddiasında bulunarak, "Bununla ilgili istihbarat bilgisi aldık" dedi. Özkoç, seçimin ise 14 Mayıs'ta sonuçlanacağını savundu.

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Halk Tv'de Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla öngörüsünü açıklayan Özkoç, "Yüzde 56-57" ifadelerini kullandı.

Seçim anketlerine de değinen Özkoç "Yüzde 56-57 ile biz bu seçimi bitireceğimiz. Yaptırdıklarımızda çok net görüyoruz. Sokağa çıktığımızda insanlarda bunu görüyoruz" dedi.

Özkoç ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun sesinin taklit edilip sosyal medyada dolaşıma sokulacağı yönünde dikkati çeken bir iddiayı dile getirdi. Özkoç, şunları söyledi:

"Şimdi de arkadaşlarım gönderiyorlar. Bu önümüzdeki hafta içerisinde aldığımız istihbarat öyleydi. Şehit ailelerimizin çocukların yer aldığı afişlerin billboardlarda boy göstereceği ve oradan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir ses kaydının, PKK ile görüşme ses kaydının sosyal medyada dolaştırılacağına dair ihbar aldık.

Çok net söylüyorum. Şehit ailelerimizin çocukları ile ilgili afişlerde onların resminin olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sesinin taklit edilerek PKK terör örgütü ile bir ilinti bir konuşması olduğunu gösterip onları istismar edip billboardlarda afişlerin son 4 gün içerisinde yapıştırılacağına ve bununla ilgili propaganda yapılacağına dair istihbarat bilgileri aldık.

Şimdi buradan bir kez daha onların gözünün içine bakarak bu ekranlarda söylüyorum. Böyle bir şeye tevessül ederseniz, böyle alçakça ve şerefsizce bir şeye tevessül ederseniz bunun gereğini çok ciddi şekilde yaparız. Ve bunun hesabını her kim olursa olsun hukuk karşısında verir. Bu 'her kim olursa olsun'un altını çiziyorum."