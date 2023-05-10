Kiğılı, yurt dışı atağını sürdürüyor

Kiğılı CEO'su Sena Suerdem: - "Romanya'da açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızla hedefimize bir adım daha yaklaştık. Almanya, İtalya ve Sırbistan'daki mağaza sayılarımızı da artırmayı planlıyoruz" - "2025 sonuna kadar yurt dışında 100 mağazaya ulaşma hedefiyle çalışıyoruz"

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Kiğılı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te açtığı mağazayla yurt dışı atağını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, yurt dışı mağaza sayısını 51 ülkede 62 mağaza ve 106 franchise satış noktası ile 168'e, toplam mağaza sayısını ise 368'e çıkardı.

Romanya'daki 6. mağazasını ülkenin önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Afi Mall'da açan Kiğılı'nın 340 metrekare büyüklüğündeki mağazası son konsept tasarımla hibrit olarak tasarlandı. Afi Mall mağazasında Kiğılı, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut ve Project markaları ile koleksiyonları yer alacak. Mağaza içinde ayrıca "Kiğılı Home" markası için oluşturulan 30 metrekarelik mikro mağazada, ev tekstili ürünleri ilk kez Avrupa'da müşterilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem, bu yıl içinde yurt dışındaki faaliyetleri daha da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Kiğılı olarak 85 yıllık deneyimimizi ve erkek giyim moda perakendesi konusundaki uzmanlığımızı uluslararası düzeyde de anlatabilmeyi hedefliyoruz. Şu anda 51 ülkede 62 mağazamız ve 106 franchise satış noktamızla hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef pazarlarından biri olan Romanya'da yılın ilk çeyreğinde Sibiu yatırım mağazasını açtıklarını aktaran Suerdem, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızla hedefimize bir adım daha yaklaştık. Almanya, İtalya ve Sırbistan'daki mağaza sayılarımızı da artırmayı planlıyoruz. Haziran ayına kadar Irak Bağdat Mall, Irak Erbil Grand Majidi Mall ve Azerbaycan Bakü'deki 8. mağazamız faaliyete geçmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de doğmuş bir marka olarak, dünyanın dört bir yanında açtıkları mağazalar ve franchise satış noktalarıyla tüketicilere Kiğılı farkını yaşatmayı ve ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamayı amaçladıklarını kaydeden Suerdem, "Yurt dışına ilişkin hedeflerimiz arasında Azerbaycan, Bulgaristan, Özbekistan ve Irak'ta yakın dönemde yatırım yapmak da bulunuyor. 2025 sonuna kadar yurt dışında 100 mağazaya ulaşma hedefiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.