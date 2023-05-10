Meteorolojiden Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

DENİZLİ'de yarın öğle saatlerinden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden (BTUM) yapılan son değerlendirmelere göre yapılan açıklamada, “11 Mayıs 2023 Perşembe öğle saatlerinden sonra bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli) gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.