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AYM'den gazetecilere kıdem tazminatı kararı

AYM'den gazetecilere kıdem tazminatı kararı

AYM, 5 yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal etti.

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Anayasa Mahkemesinin (AYM), beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal ettiği bildirildi.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sendikamızın avukatı Onur Can Keskin'in girişimiyle Anayasa Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal etti." açıklaması yaptı.

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