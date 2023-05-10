Barış Atay aslen nereli kökeni Kürt mü? Barış Atay kaç yaşında, siyasi geçmişi

Arka Sıralar'dan Meclis sıralarına terfi eden ünlü isim Barış Atay seçime 4 gün kala açıklamaları ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. TİP üyesi olan Barış Atay'ı bir çoğumuz televizyon dizilerinden tanıyoruz. Aslen Almanya Wilhelmshaven'de doğan Barış Atay 41 yaşında. 2013 yılında evlenen Barış Atay'ın eşi Beste Sultan Kasapoğulları'dır. Asi adında bir oğlu vardır.

Abone ol

Türkiye sadece 4 gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Seçim için günler kala siyasetin renkli isimlerinden, söylemleri ile dikkat çeken isimlerinden biri de bir zamanların oyuncusu şimdilerin sivri dilli siyasetçisi Barış Atay oldu. Arka Sıradakiler'de Saffet rolü ile hafızalara kazınan Barış Atay aslen Almanya doğumlu ve 41 yaşında. Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Barış Atay'ın Asi adında bir oğlu var.

Televizyon ekranlarında kısa bir süre kalarak oyunculuğa veda etmiş ve 2018 yılında siyasete atılmıştır. İlk olarak Halkların Demokratik Partisi milletvekili olarak seçilen Atay sonrasında Türkiye İşçi Partisi'ne geçiş yapmıştır. Televizyon ekranlarından, meclis kürsüsüne geçiş yapan Atay'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, eğitimi ne? Barış Atay hakkında tüm detaylar için sizi şöyle alalım...

Barış Atay kimdir?

1981 yılında Almanya Wilhelmshaven'de doğan Barış Atay Mengüllüoğlu, ardından Türkiye'ye gelmiş ve 1999 yılına kadar Antakya'da yaşamıştır.

Barış Atay Eğitimi Ne?



Lise eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü kazanarak Adana'ya yerleşmiş, fakat üniversitenin son senesinde bölümünü bırakmıştır. Tiyatroya olan yeteneği ve ilgisinden dolayı İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarına hazırlanmış ve bölümü kazanarak lisans eğitimini burada tamamlamıştır. Ardından 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümünde yüksek lisansa başlamıştır.

Barış Atay Oyunculuk Kariyeri



Televizyon ekranlarına 2002 yılında yayınlanan Aşk ve Gurur adlı dizide adım atan Barış Atay asıl çıkışını ise 2007 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisinde göstermiştir. İlk sinema filmi ise 2007 yılında gösterime giren Zincirbozan olurken pek çok da tiyatro oyununda rol almıştır.

Televizyon dizileri

2002: Aşk ve Gurur

2006: Şöhret

2006: Hacı

2007: Arka Sıradakiler

2011: Hayat Devam Ediyor

2012: Şubat

Filmler

2007: Zincirbozan

2012: Güzel Günler Göreceğiz

2015: Eksik

2016: Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney

2017: Damat Koğuşu