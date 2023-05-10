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Yetiştirme yurdunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Yetiştirme yurdunda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Polonya'da bulunan Tomislawice Çocuk Yetiştirme Yurdu'na düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Polonya'nın Sieradz kenti yakınlarındaki Tomislawice Çocuk Yetiştirme Yurdu'na dün gece yarısı düzenlenen bıçaklı saldırıda 16 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kız çocuğunun çığlıkları üzerine büyük kargaşa yaşanan yurtta saldırgan, 9 kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İsmi açıklanmayan kız çocuğu aldığı bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 9 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra 19 yaşındaki bir genci evinin yakınlarında gözaltına aldı. Polis, saldırının nedenine ilişkin bilgi vermezken, Polonya medyası söz konusu kişinin kıskançlık nedeniyle eski sevgilisini öldürdüğü bilgisine yer verdi.

İsmi açıklanmayan saldırganın polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Saldırı esnasında yetiştirme yurdunda çocuklar ve görevliler dahil 13 kişinin bulunduğu, saldırıyı yara almadan atlatanların ise başka bir yurda sevk edildiği öğrenildi.

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