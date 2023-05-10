Barış Atay eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir, kaç yaşında? Barış Atay kiminle evli?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasilerin hayatları da vatandaşlar tarafından mercek altında. Özellikle son günlerde katıldığı program ile dikkat çeken oyuncu ve siyasetçi Barış Atay en çok merak edilenlerden. 41 yaşında olan Barış Atay Almanya doğumlu. Barış Atayın'ın eşi ise Beste Sultan Kasapoğulları'dır. Peki Beste Sultan Kasapoğulları kimdir, kaç yaşında?

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Arka Sıradakiler, Aşk ve Gurur, Şöhret dizilerindeki oyunculuk performansı ile akıllara kazınan Barış Atay şimdilerde Meclis'te TİP sıralarında. Seçime günler kala siyasetin renkli isimlerinden, söylemleri ile dikkat çeken isimlerinden biri de bir zamanların oyuncusu şimdilerin sivri dilli siyasetçisi Barış Atay oldu. Arka Sıradakiler'de Saffet rolü ile hafızalara kazınan Barış Atay aslen Almanya doğumlu ve 41 yaşında. Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Barış Atay'ın Asi adında bir oğlu var.

Beste Sultan Kasapoğulları hem oyunculuk yapıyor hem de yönetmen yardımcısı.

Beste Sultan Kasapoğulları kimdir, ne iş yapıyor?

Oyuncu ve yönetmen olarak bir çok projede görev alan Beste Sultan Kasapoğulları 1983 İzmir doğumludur. Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini İzmir’de tamamlamış, Üniversite döneminde iken mankenlik, radyo programcılığı, dans, yönetici asistanlığı ve muhabirlik gibi işlerle uğraşmıştır. Büyük Buluşma, Yeşeren Düşler, Tek Türkiye, Bir Kadın Tanıdım, Hayat Devam Ediyor, Kobik Bir Aşk Hikayesi, Kaçak, Hayat Ağacı, Ulan İstanbul, Aşk Laftan Anlamaz, Ölene Kadar ve Yuvamdaki Düşman isimli dizilerde yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

2011 yılında yayınlanmış olan Hayat Devam Ediyor isimli dizinin 3 bölümünde gazeteci Burcu karakterine can vermiştir.

2013 yılında Barış Atay Mengüllü ile evlenmiştir, bu evliliğinden Baran isminde bir oğlu vardır.