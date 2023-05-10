Metro Türkiye, 30 mağazada güneş enerjisi sistemine geçecek

Metro Türkiye Mali İşler Direktörü Aslı Aracıoğlu: - "30 mağazada 30 MW hedefimize ulaştığımızda mağazalarımızdaki enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60'ını güneşten karşılamış olacağız"

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Metro Türkiye Mali İşler Direktörü (CFO) Aslı Aracıoğlu, 2040'a kadar karbon nötr olmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda "30 mağazaya 30 MW" hedefiyle Türkiye genelindeki 30 mağazada güneş enerjisi sistemine geçeceklerini bildirdi.

Metro Türkiye açıklamasına göre, karbon nötr bir gelecek için yeşil enerji yatırımları giderek önem kazanırken, tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan şirket, geliştirdiği çevre dostu ürünlerin yanı sıra hayata geçirdiği projelerle de temiz bir geleceğe katkıda bulunuyor.

2040 yılına kadarsa karbon nötr olmayı hedefleyen Metro Türkiye, 2014 yılında başladığı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) yatırımlarına hız verdi. 2023'ü "GES konusunda genişleme yılı" olarak ilan eden Metro Türkiye, 15 mağazasında GES yatırımını devreye aldı.

Toplamda 500 milyon TL'lik yatırım bütçesi sağlanan projede hedef ise gelecek yılın sonuna kadar toplam 30 mağazanın enerji ihtiyacını mağazaların çatılarında ve otopark gölgeliklerindeki panellerden karşılamak.

Proje tamamlandığında Metro Türkiye, 30 mağazasında kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını temiz enerji ile karşılamış ve 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton karbon emisyonunun önüne geçmiş olacak. 30 mağazaya kurulacak güneş enerjisi panelleri ile yaklaşık 110 bin kişinin yıllık enerji tüketimine denk üretim gerçekleştirilecek.

- "Enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü güneşten karşılamak için GES yatırımımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye CFO'su Aslı Aracıoğlu, GES yatırımları kapsamında mağazalarının mevcut koşullarını inceleyerek projenin teknik olarak gerçekleşebileceği 30 mağaza belirlediklerini bildirdi.

Aracıoğlu, 2040'a kadar karbon nötr olmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda "30 mağazaya 30 MW" hedefiyle Türkiye genelindeki 30 mağazada güneş enerjisi sistemine geçeceklerini belirterek, devreye almaya hazırlandıkları projenin ilk fazının 15 mağazayı kapsadığını aktardı.

Aracıoğlu, şunları kaydetti:



"Toplamda 500 milyon TL yatırım ile gerçekleştireceğimiz bu projenin ilk fazında İstanbul Merter, Ankara Etlik ve Batıkent, İzmir Çiğli ve Gaziemir, Antalya Kepez ve Alanya ile Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Denizli, Bodrum mağazalarımızda kurulum tamamlandı. Haziran ayında Adana mağazamız ile birlikte 15 mağazamızda kurulum tamamlanmış olacak. 30 mağazada 30 MW hedefimize ulaştığımızda mağazalarımızdaki enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60'ını güneşten karşılamış olacağız. Projemiz ile her yıl 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton emisyonun önüne geçerek karbon ayak izimizi 14 bin tona düşüreceğiz. Metro Türkiye olarak, 2040'ta karbon nötr olma hedefimize paralel olarak enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü güneşten karşılamak için GES yatırımımıza devam edeceğiz."

- Mersin, globalde GES yatırımı yapılan ikinci mağaza

Yeşil enerjiye yönelik ilk çalışmalarına 2014 yılında başladıklarını ve ilk GES yatırımını 2014 yılında devreye aldıkları belirten Aracıoğlu, "Metro Türkiye olarak hedefimiz 2040 yılına kadar karbon nötr olmak. Bu hedefimiz kapsamında yeşil enerji üretmek amacıyla güneş enerjisi sistemlerine de yatırım yapıyoruz. İlk santralimizi 9 yıl önce Mersin mağazamızda kurduk. Bu yatırımın Metro Grup açısından da önemi büyük. Çünkü Mersin, grup bünyesinde güneşten temiz enerji elde etme konusunda yatırım yapılan ikinci mağaza. Bu ilk adımın ardından ikinci GES projemizi de 2016 yılında Antalya Konyaaltı mağazamızda hayata geçirdik. Her iki mağazamızda da GES aktif durumda ve iki mağaza enerji tüketiminin yüzde 35'ini GES'ten karşılıyor. Şimdi enerjisini GES ile karşılayan mağazalarımıza yenilerini ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci fazın önümüzdeki sene başında, üçüncü fazın ise 2024 sonunda tamamlanacağını aktaran Aracıoğlu, "Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Metro AG, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde GES ile 2030'a kadar 80 MWp'a ulaşmayı hedefliyor. Biz Metro Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz projemiz ile bu hedefin yüzde 40'a yakınını ülke olarak gerçekleştirmiş olacağız. Bu hem Metro Türkiye hem de ülkemiz adına gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Dokundukları her alanda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar gerçekleştirmeyi ilke edindiklerini belirten Aracıoğlu, daha temiz bir çevre ve daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir kaynakların kullanılması amacıyla 2023'ü "GES konusunda genişleme yılı" ilan ettiklerini bildirdi.

Aracıoğlu, "Tüketicilerimize 30 bine varan çeşitte ürün sunuyoruz. Bu ürünlerin kalitesini, tazeliğini ve güvenliğini korumak için mağazalarımızda ciddi miktarda enerji kullanıyoruz. Enerji tüketimimizi yeşil enerji kaynakları ile sağlayarak yarattığımız karbon ayak izini azaltmayı ve böylece daha sürdürülebilir ve iyi bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.