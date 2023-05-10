Seçim günü yasakları neler 14 Mart Pazar günü nereler kapalı olacak?

Türkiye 4 gün sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. YSK seçim günü yasaklarını ve kapalı olacak yerleri duyurdu. Peki pazar günü, seçim günü nereler kapalı olacak?

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14 Mayıs’ta düzenlenecek 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken yasaklar da gündeme geldi. Seçim yasakları sebebiyle belirli işletmeler 14 Mayıs günü kapalı olacak. Peki, seçim günü yasakları neler? Seçimlerde nereler kapalı olacak?

Takvimi günler öncesinden paylaşan YSK (Yüksek Seçim Kurulu), seçim günü yasaklarını paylaştı. Peki, seçim günü yasakları neler? Seçimlerde nereler kapalı olacak?

Seçim günü yasakları

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Seçim günü AVM'ler kapalı olacak mı?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Oy verme saatleri neler?

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.