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Kemal Kılıçdaroğlu kayınbiraderinin cenaze törenine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu kayınbiraderinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınbiraderi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ için Eskişehir’de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde bir süredir tedavi gören Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, rahatsızlığı sonucu dün kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi olan emekli akademisyen Özdağ için Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zatürre ve solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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