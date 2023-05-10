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Amerikalı oyuncu Robert De Niro 79 yaşında yedinci kez baba oldu

Amerikalı oyuncu Robert De Niro 79 yaşında yedinci kez baba oldu

Amerikalı ünlü oyuncu Robert De Niro, 79 yaşında yedinci kez baba olduğunu açıkladı.

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Kanada'da yayın yapan ET televizyon kanalına konuşan Amerikalı ünlü oyuncu Robert De Niro, kısa süre önce yeniden çocuk sahibi olduğunu söyledi. 

De Niro'nun altı çocuk babası olduğunu ifade eden sunucuyu düzelten ünlü oyuncu, "Aslında yedi. Daha yeni bir bebeğimiz oldu" dedi. 

Çocuğun cinsiyetine ve annesine ilişkin bilgi vermeyen De Niro'nun menajeri haberi doğruladı. 

De Niro'nun birlikte Taxi Driver filminde rol aldığı ilk eşi Diahnne Abbott'tan iki, 2018'de ayrıldığı ikinci eşi Grace Hightower'dan da iki çocuğu vardı. 

Oscar sahibi oyuncunun 80'li yıllarda manken Toukie Smith ile yaşadığı beraberlikten de ikizleri bulunuyor. 

Kendi kuşağının en büyük aktörlerinden biri olarak görülen Robert De Niro, 40 yaşına kadar iki Oscar ödülü kazanmıştı. De Niro, 1974'te "The Godfather 2" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı oyuncu Oscar ödülüne layık görüldü. 1981'deyse "Raging Bull" filmindeki performansıyla en iyi oyuncu Oscar ödülünün sahibi oldu. 

Ünlü aktör şu sıralar 26 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girecek son komedisi "Babam ve Ben" in tanıtımını yapıyor.

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