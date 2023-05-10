Hamas: Atılan roketler, İsrail saldırılarına karşılık verme sürecinin bir parçası

Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan roketlerin, İsrail saldırılarına karşı direniş güçlerinin ortak olarak verdiği karşılığın bir parçası olduğunu belirtti.

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Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Direniş güçlerinin birlikte düzenlediği saldırılar, işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliama yanıt verme sürecinin bir parçası." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Filistin halkına karşı artırdığı saldırıların yansımalarından sorumlu olduğunu vurgulayan Kanu, İsrail'in yaptıklarının bedelini ödeyeceğini kaydetti.

İsrail'in salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 22 Filistinli de yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.

Gazze Şeridi'nden de İsrail'e bir dizi roket fırlatılmıştı.