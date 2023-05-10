Vodafone FLEX'ten Anneler Günü'ne özel kampanya

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Vodafone FLEX müşterileri, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar"

Abone ol

Vodafone FLEX ile telefondan tablete, akıllı ürünlerden kulaklıklara, birçok kategoride annelere özel indirimler sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone FLEX, Anneler Günü'ne özel hazırladığı kampanyayı müşterilerle buluşturuyor.



"Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan ve toplam 10’u aşkın kategoride binden fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX’te, telefondan tablete, akıllı ürünlerden kulaklıklara, birçok kategoride annelere özel indirimler sunuluyor.



Buna göre, Samsung A54 akıllı telefon 1.328 TL, Xiaomi Note 12 6 GB Ram 128 GB akıllı telefon 1.008 TL, JBL Wave 300 kulaklık 143 TL, Huawei GT 3 42mm saat ise 529 TL aylık ödeme ile satın alınabilirken, tüm ürünler için 12 ayda ödeme avantajı sağlanıyor.

Vodafone, Anneler Günü kampanyasında, müziksever anneler için kulaklık kategorisinde, hayvansever anneler için takip cihazı kategorisinde, sporsever anneler için akıllı saat kategorisinde, işi hep yanında olsun isteyen anneler için dizüstü bilgisayar kategorisinde, filmsever anneler için tablet kategorisinde indirimler sunuyor.

Anneler Günü için Vodafone FLEX ile seçilen ürünler Vodafone mağazalarından, Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan Faturaya Ek Cihazlar bölümünden ya da akıllı dijital asistan TOBi üzerinden satın alınabiliyor. Bunlara ek olarak, Vodafone FLEX ile birbirinden farklı ürünlerde "kaçırılmayacak" indirimler, yine Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda uygulamasında müşterilere sunuluyor.

Vodafone FLEX dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor. Buna göre, müşteriler Vodafone Flex’in telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, takip cihazı, çocuk saati, çocuk kulaklığı, moda ve hobi ürünleri, şarj cihazı, hafıza ürünlerini de içeren zengin kategori yelpazesinden diledikleri ürünü diledikleri ödeme imkanıyla satın alabiliyor.

Tüm kategorilerde 12 aya varan ödeme kolaylığının sunulduğu Vodafone FLEX’te istenirse ön ödeme imkanıyla ürünün belli bir tutarı önden ödenip kalanı için uygun bir ödeme planı oluşturulabiliyor.

- "Birbirinden farklı marka, model ve kategorilerde büyük indirimler müşterilerimize sunuluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FLEX ile müşterilerine bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağladıklarını bildirdi.

Vodafone FLEX müşterilerinin, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebildiğini belirten Şahin, "Anneler Günü için Vodafone FLEX’te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, birbirinden farklı marka, model ve kategorilerde büyük indirimler müşterilerimize sunuluyor. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek annelerine onları en mutlu edecek akıllı ürünleri Vodafone’dan kolayca satın alabiliyorlar. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.