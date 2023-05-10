Nijerya’da tekne alabora oldu: 15 çocuk öldü, 25 kişi kayıp

Nijerya’da nehirde bir teknenin alabora olması sonucu 15 çocuğun öldüğü, 25 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Nijerya’nın Sokoto eyaletindeki Shagari Nehri’nde odun toplamaya giden çocukları taşıyan bir tekne alabora oldu. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 13’ü kız çocuğu olmak üzere 15 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı öğrenilirken, nehirde dalgıçların kayıp çocukları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Shagari Nehri’nde geçtiğimiz yıl nisan ayında meydana gelen tekne kazasında da 29 çocuk boğularak hayatını kaybetmişti.

Aralık 2022’de ise ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinde bir teknenin batması sonucu en az 76 kişi ölmüştü.