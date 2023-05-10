Şampiyon Turabi'den Acun Ilıcalı'ya olay sitem: Nusret yarışsın! Eski yarışmacıları yerden yere vurdu
Survivor yarışmasının yeni sezonunda olup olmayacağını açıklayan Turabi, Acun Ilıcalı'ya ve eski yarışmacılara söyledikleriyle herkesi şaşırttı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın şüphesiz unutulmaz isimlerinden biri de Turabi Çamkıran. İki sene üst üste Survivor şampiyonu olan Turabi sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Kadınlarla +18 fotoğrafları çok konuşulan Turabi bu defa Acun Ilıcalı ve Survivor'ın eski sezon yarışmacıları hakkında söyledikleri ile şoke etti.
Turabi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Bu sene Survivor'a katılacak mısın?" sorularına yanıt verdi.
Turabi "Survivor tam anlamıyla İstanbul gibi, fethi zor, fatihi tek" diyerek iki kere Survivor şampiyonu olmasını vurguladı.