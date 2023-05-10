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Aşk iddialarına canlı yayında cevap verdi: Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli itirafı!

Aşk iddialarına canlı yayında cevap verdi: Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli itirafı!

Daha önce ünlüler dünyasından Hadise, Otilia ve Ebru Şallı ile aşk yaşayan, oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan Sinan Akçıl, geçtiğimiz aylarda kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı haberleriyle gündeme gelmişti. 40 yaşındaki şarkıcı, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir itirafa imza attı. Bu sözler sonrası gözler Defne Samyeli'ne çevrildi.

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Sinan Akçıl, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan Mayıs 2022'de boşandıktan kısa süre sonra 'Survivor 2021' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Aleyna aşkı uzun ömürlü olmayan müzisyenin ismi Defne Samyeli ile anılmıştı. İddiaya göre; yeni bir şarkı çıkarmak için Akçıl ile çalışan Samyeli, bu süreçte kalbini ünlü müzisyene kaptırmıştı.

"Kesinlikle" diyerek yalanladı!

Geçtiğimiz ocak ayında Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl'dan, "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" sözleriyle, net bir dille yalanlama gelmişti.

"Bu ne abi!"

TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı, eski sevgilileri için yaptırdığı dövmelerden bahsederken, "Hadise ile birlikteyken çok güzel işler çıkardın" yorumuna, "Ayrılalı uzun süre oldu. O günden beri de görmüyorum. Otilia dövmesini kapattım. Hadise ve Ebru Şallı dövmelerini kapattım. Yani, bu ne abi!" karşılığını verdi.

"1-2 ay muhabbetimiz oldu"

Sunucuların "Defne Samyeli ile anıldın" sorusunu yönelttiği ünlü isim, adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı hakkında canlı yayında çarpıcı bir itirafta bulundu.

1-2 ay öyle bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra kestik bir anda görüşmeyi.

"Bitmiyordu bu Hadise konusu"

Geçtiğşimiz hafta bir YouTube programına katılan Sinan Akçıl, sunucu Kadir Çetin'in "Hadise şarkı söylemene karşı çıkmıştı" sözleri üzerine, "Bitmiyordu bu Hadise konusu. Evet öyle bir şey olmuştu, iyi hafıza bravo. Şimdi de o şarkı söylememi istemeyenler trend listelerine baksınlar" şeklinde konuşmuştu.

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