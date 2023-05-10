BIST 4.551
DOLAR 19,54
EURO 21,49
ALTIN 1.283,02
HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği ortak doğal gaz alımı için ihaleye çıktı

Avrupa Birliği ortak doğal gaz alımı için ihaleye çıktı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğal gaz alımı için kurulan mekanizma çerçevesinde ilk ihale sürecini başlattı.

Abone ol

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'de, Avrupa'daki enerji şirketlerinin birlikte doğal gaz alımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Komisyonun bugün AB Enerji Platformu kapsamında ortak gaz alımı için ilk uluslararası ihaleyi başlattığını size bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Sefcovic, böylece enerji arz güvenliğini artırmayı ve yüksek gaz fiyatlarıyla mücadele etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sefcovic, piyasa tepkisinin olumlu ve cesaret verici olduğuna dikkati çekerek, kurdukları gaz alım mekanizmasına şimdiye kadar 107 şirketin katıldığını söyledi.

İlk ihalede Avrupa'dan 77 şirketin Mayıs 2024'e kadar toplam 11,6 milyar metreküp gaz alımı için talepte bulunduğunu bildiren Sefcovic, bu miktarın 2,8 milyar metreküpünün sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olduğunu dile getirdi.

Sefcovic, ilk ihale için 15 Mayıs'a kadar teklif sunulabileceğini belirterek, tüm güvenilir uluslararası tedarikçileri ihaleye katılmaya davet etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyordu. Rusya, AB'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı ancak savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı büyük ölçüde düştü ve enerji krizi yaşanmaya başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas: Atılan roketler, İsrail saldırılarına karşılık verme sürecinin bir parçası
Hamas: Atılan roketler, İsrail saldırılarına karşılık verme sürecinin bir parçası
Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
Vodafone FLEX'ten Anneler Günü'ne özel kampanya
Vodafone FLEX'ten Anneler Günü'ne özel kampanya
Evladın ifadesi vahşeti ortaya serdi! Figen Çoban cinayetinde istenen ceza belli oldu
Evladın ifadesi vahşeti ortaya serdi! Figen Çoban cinayetinde istenen ceza belli oldu
YSK'dan son dakika yasak geldi! Polis ve jandarma seçim sonucu toplayamayacak
YSK'dan son dakika yasak geldi! Polis ve jandarma seçim sonucu toplayamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman mitinginde konuşuyor (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman mitinginde konuşuyor (CANLI)
Amerikalı oyuncu Robert De Niro 79 yaşında yedinci kez baba oldu
Amerikalı oyuncu Robert De Niro 79 yaşında yedinci kez baba oldu
Samsun'da "Kardeş Kart" ile 7 bin 818 depremzedeye ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor
Samsun'da "Kardeş Kart" ile 7 bin 818 depremzedeye ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor
Kılıçdaroğlu Düzce'de miting alanında beklemediği pankartla karşılaştı
Kılıçdaroğlu Düzce'de miting alanında beklemediği pankartla karşılaştı
Muğla'da evden ziynet eşyaları çalan 2 şüpheli yakalandı
Muğla'da evden ziynet eşyaları çalan 2 şüpheli yakalandı
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü
Metro Türkiye, 30 mağazada güneş enerjisi sistemine geçecek
Metro Türkiye, 30 mağazada güneş enerjisi sistemine geçecek