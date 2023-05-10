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Suudi Arabistan Kralı Selman, Esad’ı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti

Suudi Arabistan Kralı Selman, Esad’ı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 19 Mayıs’ta Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenecek 32. Arap Birliği Zirvesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a davet gönderdi.

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Davetin Ürdün Büyükelçisi Nayef Al-Sudairi tarafından Esad’a iletildiği belirtildi. Suriye medyası, Esad’ın Kral Selman’a daveti için minnetlerini sunduğunu ve yapılacak zirvenin Araplar arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade ettiğini belirtti.

Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, zirve öncesinde 7 Mayıs'ta birliğin genel merkezinin bulunduğu Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmiş ve toplantıda yapılan oylamada Suriye’nin birliğe dönmesi kararı alınmıştı.

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