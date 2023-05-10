Çorum'da barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinde deneme üretimi başladı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere: - "Burada yaklaşık 2-3 bin kişi istihdam edilecek. Sanayicilerimiz yaklaşık 6-7 milyarlık yatırım yapıyor. Savunma sanayi alanında özel sektörün ve devletimizin tek kalemde yaptığı en büyük yatırım tutarı"

Abone ol

Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşası devam eden barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinde deneme üretimi başladı.

Sungurlu OSB'de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ koordinatörlüğünde özel şirketler tarafından inşası tamamlanma aşamasına gelen barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinde, deneme üretiminin başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, yaptığı konuşmada, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos 2022'de atılan tesislerin 9 ayda deneme üretimi yapma aşamasına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisine geçişinin 2004 yılındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısıyla başladığını belirten Dere, "Toplantıda alınan kararlar sonrasında savunma sanayisinde bugünlere geldik. Yüzde 20 yerli ve millilik oranımız vardı savuna sanayisinde. Yani kullandığımız araç, gereç, silah, ekipman, mühimmatın sadece yüzde 20'si yerli imkanlarla karşılanabiliyordu. Şu anda yüzde 80'e geldi yerlilik oranı. Altmış iki savunma sanayi projemiz vardı 800'e çıktı. 56 firma vardı, 2 bin civarına çıktı. Savunma sanayi projelerimizin büyüklüğü bugün 75 milyar dolara ulaştı. Geçen seneki ihracatımız 4,3 milyar doları buldu." dedi.

- "Son 7-8 yılda savunma sanayisinde çalışan mühendis sayısı 3 katı arttı"

Hava, deniz ve karada kullanılmak üzere onlarca yerli ve milli araç geliştirdiklerini dile getiren Dere, "Sadece yapmakla da kalmadık bu eserleri. Hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını yaptık hem de dost ve komşu ülkelerin, kardeş ülkelerin ihtiyaçları için ihracata başladık. Pakistan'a MİLGEM ihraç ettik. İnsansız hava araçlarımız 30 farklı ülkeye ihraç edildi. Milyarlarca dolarlık ihracat kapasitesine ulaştık. Bunlar kolay işler değil. Son 7-8 yılda savunma sanayisinde çalışan mühendis sayısı 3 katı arttı." diye konuştu.

Sungurlu OSB'ye de önemli savunma sanayi yatırımlarının başladığını vurgulayan Dere, "Savunma sanayi yatırımları özellikli yatırımlar. Sungurlu'da bu alanı bulunca kaçırmadık. Fabrikaların 13 Ağustos 2022'de temelleri atıldı, 9 ayda kapsül üretimi başladı. Kapsülleri, fişekleri elimize aldık. İnşallah yaz aylarında da barutun seri üretimine geçilecek." ifadelerini kullandı.

Dere, şunları kaydetti:

"Birkaç aylık deneme üretimlerinden sonra burada yüzlerce işçi ve mühendisin çalışacağı Türkiye'nin en büyük kapsül fabrikalarından birisi seri üretime başlayacak. Fişek fabrikamızda da test üretimleri başladı. Barut fabrikamız 97 binadan oluşan Türkiye'nin en büyük barut fabrikası. Barut fabrikamızda da birkaç ay içinde seri üretimler başlayacak hale gelecek. Burada yaklaşık 2-3 bin kişi istihdam edilecek. Sanayicilerimiz yaklaşık 6-7 milyarlık yatırım yapıyor. Savunma sanayi alanında özel sektörün ve devletimizin tek kalemde yaptığı en büyük yatırım tutarı."

Sungurlu OSB'nin 5 bin dönümden oluştuğunu, savunma sanayi tesislerinin ardından 60'a yakın yeni fabrika için tahsis yapıldığını ve boş parsel kalmadığını aktaran Dere, ikinci 5 bin dönümlük ilave OSB alanı için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

Törende AK Parti Çorum milletvekili adayları Yusuf Ahlatcı ve Zeki Gül de tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dere, daha sonra kapsül fabrikasında inceleme yaptı.