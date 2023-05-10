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Mitingde eline süpürge alan Akşener: Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz, sapıyla başka bir şey

Mitingde eline süpürge alan Akşener: Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz, sapıyla başka bir şey

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale mitinginde kendisini dinleyen kadınlardan birinin elinden süpürge alarak "Bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale’de vatandaşlarla bir araya geldi.

"Mitingde konuşan Akşener, AK Parti'nin İstanbul mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan pankarta tepki gösterdi.

"Ulan saygısızlar bizi doğuran kim?"

Akşener, "Ama bilmedikleri bir şey var o mutfakta karılar değil, arılar çalışıyor. Biz çalışıyoruz biz. Ulan saygısızlar sizi doğuran kim? Saygısız ahlaksız herifler. O pankartı indirten olmadı orada." dedi.

"Bak sapını söylemiyorum ha"

Akşener'in konuşması sırasında kadınlar bir anda yanlarında getirdikleri süpürgeleri havaya kaldırarak Akşener'i alkışladı.

Akşener de kadınlara dönerek, "Beraber süpüreceğiz beraber, at bir tanesini bana. İşte bu süpürgeyle nasıl süpüreceğiz görün bakın. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey... Ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah" dedi. 

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