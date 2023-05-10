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Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor

Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor

Nijer devlet radyosu, ülkede 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalardan kaçtığını bildirdi.

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Nijer devlet radyosu Voix du Sahel, dünkü yayınında, 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalar nedeniyle gruplar halinde bulundukları bölgeden kaçmaya çalıştığını belirtti.

Radyo, Tillaberi bölgesinde sivillere yönelik saldırıların artması üzerine kadın ve çocuklardan oluşan grupların, Nijer Nehri'ni geçerek Niamey kasabasına sığındığını kaydetti.

Ülkenin ilk hidroelektrik barajının bulunduğu Dessa ve Kandadji'de yaşayan sivillere yönelik saldırıların artmaya başladığı bilgisini paylaşan radyo, "Siviller, silahlı haydutların suistimallerine maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Radyo, geçen hafta sonu Dessa şehrinde gerçekleşen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Ayorou ve Dessa'daki üst düzey yetkililerin çatışmaları doğruladığını aktaran radyo, yetkililerin çatışmalarda hayatını kaybedenlere dair kesin bilgi paylaşmadığını belirtti.

Yayında, Ayorou şehrinden bir yetkilinin, çatışmalardan önce motosikletli kişilerin sivillere, evlerini terk etmeleri uyarısında bulunduğu açıklamasına da yer verildi.

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