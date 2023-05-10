Ekrem İmamoğlu Rize'de: Her gün pandoranın kutusu açılıyor, kimin hangi filmini izleyeceğimizi şaşırdık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'deki mitingde geniş bir kalabalığa seslendi. "Kendi çalıştıkları bakanlar bile bunlarla çalışmak istemiyorlar" diyen Ekrem İmamoğlu, "Etrafında kim varsa etrafından uzaklaştı. Bunlar birbirlerine öyle bir düştüler ki her gün pandoranın kutusu açılıyor. Her gece kimin hangi filmini, kimin hangi itiraflarını dinleyeceğimizi şaşırdık" ifadelerini kullandı.

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"13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği bazı müjdeleri sizinle paylaşayım" diyen İmamoğlu, şunları anlattı; "Haziran ayında emeklilere bayram ikramiyesi olarak 15 bin lira vereceğiz. Emeklilerin maaşını kolayca geçinebilecek bir seviyeye getirecek. Ekonomiyi hızla düzelteceğiz. Üretim ve istihdam seferberliği başlatacağız. Esnafı, çiftçiyi, sanayiciyi destekleyeceğiz. Mülakatı çöpe atacağız, vatanın evlatları makamlara liyakatla gelecek."

"Çaykur bugüne kadar ne yazık ki yerle bir edildi"

"ÇAYKUR'un likayatla yönetilmesini sağlayacağız" diyen İmamoğlu, "ÇAYKUR bugüne kadar ne yazık ki yerle bir edildi. Genel Başkanımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Çay 15 lira olacak. Yüzde 64 arttırıyorlar çayı. Memlekette enflasyon yüz 130! Enflasyon karşısında da çay üreticisi koruyacağız" ifadelerini kullandı. Üniversite gençlerine seslenen İmamoğlu, "Üniversite gençlerimiz var Rize'de. Üniversitede okuyan gençlerimizin bütün sorunlarıyla ilgileneceğiz. Bunlar üniversite nedir bilmiyorlar, üniversiteyi bile baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Üniversitedeki akademisyen düşünecek, sorgulayarak, eleştirecek. Deyin ki, 'Millet İttifakı iktidarında 'Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni bile ayağa kaldıracaklar' deyin" diye konuştu.

"Etrafında kim varsa etrafından uzaklaştı"

"Kendi çalıştıkları bakanlar bile bunlarla çalışmak istemiyorlar" diyerek devam eden İmamoğlu, şöyle devam etti: "Çünkü orada bilgilerinin işe yaramayacağını biliyorlar. Onun etrafında kim varsa etrafından uzaklaştı. Bunlar birbirlerine öyle bir düştüler ki her gün pandoranın kutusu açılıyor. Her gece kimin hangi filmini, kimin hangi itiraflarını dinleyeceğimizi şaşırdık."

"Bizi, Erzurum'da kışkırttıkları insanlara taşlatmaya kalktılar"

Erzurum'daki taşlı saldırıya değinen İmamoğlu, şunları ifade etti: "Ne yaptılar bunlar? Bir avuç insana sözüm ona bizi Erzurum'da kışkırttıkları insanlara taşlatmaya kalktılar. O kadar elleri, gözleri birbirlerine karıştı ki ne yaptıklarını bilmiyorlar. Birbirlerine düştüler, bir de utanmadan dediler ki 'Bunlar birbirlerini taşlattılar.' Yahu biz oraya gideceğiz, kendimizi taşlatacağız! Taş atanların bir kısmı çıktı şimdi çeneleri kesildi."

"Bana oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağım"

İmamoğlu'nun açıklamalarından diğer kısımlar şöyle: Bana oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağım. Ben öyle bir ahlaktan geliyorum. Milletimiz korkmaz, kendisine güvenir. Ben gidince her şey kötü olacak demek ne demek ya? 86 milyon milletin evlatlar var, evlatları… Her şey kötü olacak diyerek milleti korkutmak isteyen akıl, kibirli bir akıldır.

"Evine git evine"

– Allah bunların gazabından memleketi korusun. Siz derede kum tanesi olmazsınız bu memlekette kum tanesi… Kimler geldi kimler geçti. Herkes haddini bilecek. Baki olan vatanımız, devletimiz. Evine git evine. Hanımına, çoluğuna çocuğuna hizmet et.

"Senin karnen sıfır sıfır"

– Hâlâ “Ben gidersem ülke batar” diye korkutmaya çalışıyorsan, senin karnen sıfır sıfır. Başarısızsın. Kendin itiraf ediyorsun. Bu millet korkmaz, kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs'ta millet kazanacak millet.

"'Ben bilirim' devri bitecek"

– Bir kişi devri bitecek. “Ben bilirim” devri bitecek. 15 Mayıs'tan itibaren milletçe birlik bütünlük içinde yolumuza devam edeceğiz. Devletin hizmetlerini bu millete eşit dağıtacağız.

– Millet İttifakı'nın önemini iyi anlamanızı istiyorum. Millet İttifakı siyasetin orasında burasında bir yapı değildir. Millet neredeyse biz orada olacağız. Milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Türkiye'nin birleştirici gücü, hak, hukuk, adaletin simgesi Kemal Kılıçdaroğlu ile geliyoruz.