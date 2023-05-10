Çöp Adam'daki Tamer'in hastalığı ne, Tamer'in hikayesi meğer ünlü iş adamının hayatıymış!

STAR'ın dizisi Çöp Adam dizisi gerçek bir hikayeden mi uyarlama, Çöp Adam'daki Taner gerçek mi sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere Çöp Adam Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen gerçek bir olayın hikayesi. Peki Çöp Adam'daki Tamer'in hastalığı ne, gerçekte Tamer'in hikayesi kimin?

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STAR TV ekranlarında 1. sezonu ile fırtınalar estiren Çöp Adam hem konusu hem de ilginç hikayesi ile seyirciyi ekran başına kilitliyor. Reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldürmeyi başaran Çöp Adam dizisi 2. sezonu şimdiden garantiledi. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Çöp Adam'ın konusu bilindiği üzere gerçek bir hikayeden uyarlama. Dizinin senaristi daha önce birçok kitabını beyaz cama uyarlamış Psikiyatrist Gülseren Dudayıcıoğlu...

Anne ve babası olduğu halde ailesi tarafından yetimhaneye bırakılan iki kardeşin hikayesini anlatan Çöp Adam dizisi gerçek bir hayat hikayesi. Gülseren Budayıcıoğlu'na terapiye gelen çok ünlü bir ailenin gerçek hikayesi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız' dizisindeki Nalan'ın gerçekte Alara Koçibey olduğu söylenmiş ve bu iddia uzun süre magazin basınını mesgul etmişti. Bu nedenle Çöp Adam dizisindeki Taner ve Peri gerçekte kimin hikayesi detaylar çok gizli tutuluyor.

Çöp Adam'daki Tamer'in hikayesi, hastalığı

Çok küçük yaşta bir sürü işte çalışmış, anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakıldıktan sonra orada büyümüştür. Başarılı bir okul hayatı olan Tamer, üniversitede tanıştığı Berrin’le evlenmiş, evliliklerinin ilk yıllarında kızı Damla’yı kucaklarına almışlardır. Çektiği tüm eziyetlere rağmen zorlu hayat şartları Tamer’in içindeki çocuğu susturamamıştır. Tamer, bilgisayar oyunları tasarlayarak hayatını kazanırken, küçük bir şirket kurmuştur. Tasarladığı bilgisayar oyunları dikkat çekmiş ve bir Amerikan şirketi, çok büyük para karşılığında Tamer’in şirketinin yüzde elli birini satın almıştır. Çok sosyal bir insan değil. Suskun, az konuşan zeki bir adam. Zorlu geçen çocukluğunun izlerini taşıyor. Hala bir çocuk gibi kendi kendine oyunlar oynamayı seviyor. Hayatta gerçekten paylaştığı tek şey parası.

Gülseren Budayıcıoğlu detay vermişti

Çarşamba akşamları yayınlanan dizi Çöp Adam dizisindeki Taner hakkında Gülseren Budayıcıoğlu çok önemli detaylar vermişti.

Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz" demişti.