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Eskişehir OSB, Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlanacak!

Eskişehir OSB, Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlanacak!

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlayacak demir yolu hattı için protokol imzalandı.

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Protokol, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir'deki fabrikasında,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2. Bölge Müdürü Mahmut Civan ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle imzalandı.

İmzalanan mutabakatla, Eskişehir OSB'de konuşlu üretim ve ihracat yapan firmaların sevkiyat ve elleçlemede zayiatının azaltılması, ihracat maliyetlerinin düşürülmesi, ulaştırmada verimlilik ve etkinliğinin artırılması amacıyla Eskişehir OSB'den Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi'ne demiryolu hattı yapılmasına ilişkin anlaşma sağlandı.

Taraflar arasında yapılan müzakere sonucunda yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki nihai proje güzergahı belirlenmiş olup söz konusu protokol kapsamında proje ve yapım çalışmalarına başlanılması hususunda mutabakat sağlandı.

İmzaların atılmasının ardından Bakan Dönmez, TCDD 2. Bölge Müdürü Civan ve EOSB Başkanı Küpeli ile fotoğraf çektirdi.

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