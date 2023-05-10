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Eskişehir'in Çocuk Korosu uluslararası festivalde ödül kazandı

Eskişehir'in Çocuk Korosu uluslararası festivalde ödül kazandı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan Çocuk Korosu, “Sansev Uluslararası Koro Festivali”nde ‘Müzikalite Başarı Ödülü’nü kazandı.

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Sanat Severler Derneği tarafından İstanbul’da sekizincisi düzenlenen “Sansev Uluslararası Koro Festivali” Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir besteciyi konu alan etkinliğe 90 koro katılırken, festivalin bu yılki onur bestecisi ise Cemal Reşit Rey oldu. Sansev Uluslararası Koro Festivaline başlangıcından bu yana üçüncü kez katılım gösteren Anadolu Üniversitesi Çocuk Korosunun yönetiminde Dr. Öğr. Üyesi Ebru Kemalbay Eren ile Öğr. Gör. Ümit Kahveci yer aldı.

Çocuk korosu gurur verici ödüllerle geri döndü

Önceki katılımlarında “Çok Sesli Çocuk Şarkısı Söyleme, Entonasyon ve Koro Tınısı Başarı Ödülü”, “Müzikal Dinamiklerde Başarı Ödülü”, “Birliktelik Ödülü” gibi ödüller alan Anadolu Üniversitesi Çocuk Korosu bu festivalde ise “Müzikalite Başarı Ödülü” kazandı. Ayrıca Koro şefi Ebru Kemalbay Eren, “Koro Yönetiminde Başarı Jüri Özel Ödülü” ile dönerek Anadolu Üniversitesinin ve Devlet Konservatuvarının gurur kaynağı oldu. Çocuk Korosu başarı ödüllerinin yanı sıra “Queens University of Charlotte” ve 4 ila 9 Temmuz tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan '8. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'ne konser vermek üzere özel olarak davet edildi.

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