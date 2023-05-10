Muharrem İnce İzmir ve Manisa programlarını aniden iptal etti! 'Adaylıktan çekiliyor" iddiası...

MEMLEKET Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün gerçekleştireceği İzmir ve Manisa programlarının hepsini iptal etti. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceği iddiası tekrar dolaşıma sokulurken, iptalin gerekçesi sağlık sorunları olarak açıklandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin sağlık sorunları sebebiyle İzmir’e ve Manisa’ya gerçekleştireceği ziyaretlerin iptal edildiği duyuruldu. İnce’nin sağlık probleminin ne olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Odatv'nin haberine göre ise İnce'nin durumu iyi değil.

Psikolojik ve fiziki olarak iyi değil

Doktor tavsiyesiyle Ankara'ya hareket eden İnce'nin sağlık durumunun yalnızca psikolojik olarak değil fiziki olarak da iyi olmadığı belirtildi. İnce'ye yönelik 'ahlaksızca' kampanyaların olumsuz etkilerinin görüldüğü belirtilirken İnce'nin yürümekte zorlandığı öğrenildi. Parti yöneticilerinin kalp krizi endişesiyle İnce'ye dil altı hapı verdiği gelen bilgiler arsında

Muharrrem İnce'nin İzmir ziyareti kapsamında Karşıyaka Çarşı’da esnaf turu yaptıktan sonra Manisa’da gençlik buluşmasına katılacağı duyurulmuştu. Muharrem İnce'nin İzmir ve Manisa programlarını aniden iptal etmesi "adaylıktan çekiliyor" iddiasının tekrar dolaşıma sokulmasına neden odu.

Avukatından 'iptal' açıklaması...

Muharrem İnce'nin avukatlığını yapan Fidel Okan ise sosyal medya hesabı üzerinden "Sayın Muharrem İnce’nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları tamamen İPTAL olmuştur. Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyaları lanetliyoruz" paylaşımı yaptı.