Gelecek Partisi yöneticisi, birlikte yaşadığı emekli polis tarafından öldürüldü! Oğlunun mezarı başında intihar etti
Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı emekli polis Tuncay Gülenç tarafından Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evin önünde tabancayla katledildi. Gülenç, cinayet sonrası oğlunun mezarının başında giderek intihar etti.
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı Tuncay Gülenç tarafından tabancayla katledildi. Gülenç, cinayet sonrası oğlunun mezarının başında intihar etti.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde emekli polis memuru Tuncay Gülenç (55)’in evinin önünde Emine E. (38) isimli kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart’ta ölen oğlu Gökmen Gülenç’in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi.
Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.