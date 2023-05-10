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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

CovenLabs, Web3 ekosistemini büyütmeyi hedefliyor

CovenLabs, Web3 ekosistemini büyütmeyi hedefliyor

Colendi Kurucu Ortağı Mihriban Ersin Tekmen: - "Bu yeni dünyada CovenLabs, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bir köprü olacak"

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CovenLabs, fiziksel dünyadaki markalara dijital dünyada kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı ve Web3 ekosistemini büyütmeyi hedefliyor.

CovenLabs açıklamasına göre, Colendi Kurucu Ortağı, seri girişimci Mihriban Ersin Tekmen ile oyunculuğu kadar girişimci ve yatırımcı kimliğiyle de ön planda olan Mert Fırat tarafından kurulan CovenLabs, fon, topluluk, ağ, içerik ve finansal destekler de sağlayacak.

CovenLabs, strateji geliştirmekten NFT yaratımına ve tokenizasyona, oyunlaştırmadan fintek entegrasyonuna, içerik yönetimi ve topluluk geliştirmeye kadar geniş bir skalada özelleştirilmiş hizmetler sağlayacak.

CovenLabs'ın kendi Web3 projelerini geliştirmesinin yanı sıra farklı şirket ve markaların Web3 projeleri için de bir kuluçka merkezi olarak hizmet verecek olması söz konusu ekosistemin genişlemesi ve geliştirilmesi için de önemli bir adım olacak.


- "Web3 ile bir çığır açılıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekmen, teknoloji ve fintek alanındaki yılların verdiği tecrübe ve güvenilirliği Web3 projesini kurgulamak ve gerçekleştirmek için kullanacaklarını, tecrübe, teknik bilgi ve yaratıcılığı dünya çapında üst düzey bir ekiple bu alanda fark yaratacaklarını aktardı.

Tekmen, "Covenlabs benim 17'nci girişimim ve ustalık eserim." diyerek, yeni girişimini anlattı.


Son 10 yıldır fintek alanında faaliyet gösteren Colendi'nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Tekmen, şu değerlendirmeyi yaptı:


"Web3 ile bir çığır açılıyor. Herkesin küresel ekonomiye katılım şansı elde ettiği merkeziyetsiz bir gelecek kuruyoruz. Bu yeni dünyada CovenLabs, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bir köprü olacak. Hem kendi Web3 projelerimizi hayata geçirecek hem de bize ulaşan projeleri A'dan Z'ye inceleyip, değerlendirmeden geçenlere hangi aşamada olursa olsun teknik, pazarlama, tasarım ve yatırım destekleri vereceğiz. Merkeziyetsiz dünya için ses getirecek projeler tasarlamak, gerçekleştirmek ve sürdürmek için benzersiz yaratıcılığa ve bilgi donanımına sahip bir takım kurduk."

Mert Fırat da şimdiye dek içinde bulunduğu girişimlerin hepsinin bir ihtiyaca yanıt vermek için aradığı çözümlerden çıktığını belirterek, internetin anonim, ücretsiz ve bir dayanışma platformu olduğu zamanları görmüş biri olarak, Web3 ile bu ruhun daha kabiliyetli, deneyimli ve güvenli biçimde yeniden canlandığını görmenin kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti.

Fırat, "CovenLabs sayesinde Web3 dünyasında ihtiyacını duyduğumuz yeni yapılar ve yeni topluluklar doğacak." açıklamasını yaptı.

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