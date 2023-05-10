11 Mayıs A101 kataloğu! İndirimli ürünler belli oldu: Sürpriz kampaya kaçmaz!

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler internette A101'de bu hangi ürünler var? Hangi ürünler indirimde? sorularının yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda A101 11 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında yayınlandı. Perşembe indirimleri arasında yeni ev kuracaklar için birçok fırsat ürünü yer alırken kamp sandalyelerinin yanısıra teknolojik ürünlerde sürpriz kampanyalar dikkat çekmeyi başardı. İşte A101 11 Mayıs 2023 aktüel ürünler ve fiyat listesi haberimizde...

Abone ol

A101'in 11 Mayıs Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Mutfak ve Züccaciye, Tekstil ve Giyim ürünleri, Çok amaçlı Ev eşyaları Harika Oyuncaklar ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli fırsat ürünlerinde sürpriz indirimler var. İşte A101 11 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

11 Mayıs 2023 A101 aktüel kataloğu

*Ultra HD Smart TV 7.599 TL

*Ultra HD Smart Led TV 5.999 TL

*Full HD Smart TV 7.499 TL

*Bulaşık Makinesi 6.899 TL

*Çamaşır Makinesi 6.899 TL

*Cam Ankastre Set 3'lü 3.999 TL

*Büro Tipi Buzdolabu 2.899 TL

*No-Frost Buzdolabı 21.499 TL

*Stand Mikser 1299 TL

*Çay Makinesi 579 TL

*Dijital Baskül 129 TL

*5 Litre Yağsız Fritöz Airfryer 1399 TL

*Türk Kahvesi Makinesi 199 TL

*Saç Kesme Makinesi 159 TL

*Epilasyon Aleti 299 TL

*Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL

*Ayaklı Kırışık Giderici 599 TL

*Morus Salıncak 3.999 TL

*Kamp Sandalyesi 129,95 TL

*Kamp Sehpası 199 TL

*Tavus Katlanır Salıncak 2.999 TL

*Rattan Görünümlü Masa 449 TL

*Saksı 29,95 TL

*Kapaklı şişe 49,95 TL

*Çay seti 12 parça 129,95 TL

*Kulplu bardak 17,50 TL

*Saklama kabı 13,95 TL

*Granit derin tencere 399,95 TL

*Kapaklı sahan 249,95 TL

*Döküm derin tencere 399,95 TL

*Döküm basık tencere 399,95 TL

*Granit tava 249,95 TL

*Metal çaydanlık 349,95 TL

*89 parça çatal kaşık bıçak takımı 2.999 TL

*Filtreli sürahi 279,95 TL

*Desenli termos 49,95 TL

*Hamur matı 64,95 TL

*Yedek filtre 2'li 149,95 TL

*Silikon nihale 17,95 TL

*Kutulu bıçak seti 2'li 69,95 TL

*Şef bıçağı 99,95 TL

*Kumandalı akülü araba 2.999 TL

*26 jant tek amortisörlü bisiklet 1.999 TL

*Oyuncak temizlik seti 99,95 TL

*Oyuncak fileli pota 79,95 TL

*Oyuncak taşıyıcı tırlar 139,95 TL

*Oyuncak çantalı setler 84,95 TL

*Tek kişilik pamuk nevresim seti 239 TL

*Çift kişilik baskılı pike takımı 349 TL

*Koltuk örtüsü 79,95 TL

*Pamuk desenli paspas 39,95 TL

*Yarım kollu pijama takımı 119 TL