Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı anne ve oğlu 50 metre ileriye savruldu! 1 ölü, 1 ağır yaralı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, çocuğu ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü önünde yaşandı. Müdürlüğe giden yabancı uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu E.A. Sayyah’a (7), Vedat M.’nin kullandığı 63 AEJ 367 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı çocuk ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annenin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.