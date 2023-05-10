Gaziantep Şehir Hastanesi ne zaman hizmete giriyor?

Gaziantep’te 638 bin metrekare inşaat alanı bulunan ve bin 875 yatak kapasitesi olan 7 farklı hastaneyi barındıran şehir hastanesinde sona gelindi.

Abone ol

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hastanenin 15 Haziran'da açılacağını müjdeledi.

Yakında hizmete açılacak Gaziantep Şehir Hastanesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Şahin ve Gül, basın açıklaması sonrası hastane yetkililerinden son durum hakkında bilgi alarak yapımı tamamlanan bölümleri inceledi.

"Hastane yapımı sürerken biz de ulaşım ve toplu taşıma master planını çalıştık"

Gaziantep Şehir hastanesinde sona gelindiğini ve hastanenin alt yapı ile ilgili tüm çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Olağanüstü bir gayret ile olağanüstü bir iş çıktı. Ne kadar hızlı, cesaretli ve büyük bir iş yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterebileceğimiz bir işi tamamladık. Biz karıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkaran bir ekibin parçasıyız. Burada yaşanan Covid-19 Salgını şunu gösterdi ki, aldığımız nefesi vereceğimizin bir garantisi yok. Şehir Hastanelerinin kıymetini çok daha iyi anladık. O yüzden Cumhurbaşkanımızın vizyonunu, 85 milyon insanın sağlığını koruyacak alt yapıyı nasıl güçlendirdiğini gösterdi. Bizim şehrimizin de böyle bir hastaneye çok ihtiyacı vardı. Bu bir takım çalışmasıdır. Bugün Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri olarak Şehir Hastanesinin erişilebilirliğini, Çevre Yolu Bağlantısı, karayolları ile girişini ve toplu taşıma ile birlikte tüm şehrin buraya en kısa sürede ulaşımını sağlayacak Ulaşım ve Toplu Taşıma Master Planını çalıştık. Çevre düzenlemesi konusunda çalışmalar yaptık" dedi.

Bugün itibariyle çevre yolundan 10 dakika içerisinde Şehir Hastanesine ulaşılabilecek tüm alt yapının çalışıldığını dile getiren Başkan Şahin, “Bir yıl boyunca ciddi imalat yapıldı, ciddi bir bütçe harcandı. Fen İşleri Daire Başkanlığımız çok büyük yollar açtı, Kent Estetiği bölümümüz de peyzaj düzenlemeleri yaptı. Bugün Büyükşehir olarak bunu çalışmış olmanın ve bu hastanenin ihtiyaçlarını, lojistiğini sağlamak önemli bir başarı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi çalışmalarında çok önemli bir yol kat edildiğini ve hastanenin 15 Haziran'da hizmete gireceğini belirten eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hastanede, Gazianteplilere ve bölgeye hizmet edecek 7 hastanemiz bulunuyor. Kadın Doğumdan Çocuk Hastanesine, Onkolojiye kadar birçok hastanemiz mevcut. Bin 875 yataklı dev bir eseri Gaziantep’e kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci başından itibaren yakından takip ediyor. Buraya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük, Amanos Tüneli Projesi dahil olmak üzere kentte devam eden yatırımlarla ilgili görüştük. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yollar konusunda çalışmalar yaptı. Yerel yönetimler ve Merkezi hükümet birlikte çalıştık. Siyaset bir tarafa, vatandaşımızın sağlığı bizim için önemli. Tüm vatandaşlarımız bu hizmeti alacak, vatandaşın sağlığı, huzuru ve duası için çalışıyoruz. Sağlık bakanımız ve firmalarımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Yeni bir hastane olması sebebiyle dünyanın en gelişmiş cihazları da Şehir Hastanesi’nde bulunacak. Böyle bir hastanenin varlığı tüm vatandaşlarımıza güven veriyor. Bin 875 yataklı Şehir Hastanesi’ni tamamlandıktan sonra hizmete açacağız. Kolay ulaşım ile vatandaşlarımız sağlık hizmetinden faydalanacak" şeklinde konuştu.