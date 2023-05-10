Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısından karar çıktı: Yol haritası oluşturulacak

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da sona erdi. Rusya, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası çıkartılması kabul edildi.

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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin katıldığı "Suriye konulu" toplantı Moskova'da sona erdi.

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı. Toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapıldı.

Toplantının basına açık bölümünde ilk konuşmayı Lavrov yaptı

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için bir yol haritası hazırlanması gerektiğini söyleyen Lavrov "Görevimiz daha ileri gelişmeler için ana hatları belirlemek" dedi.

Lavrov "Bugün yapacağımız müzakerelerden çıkabilecek en iyi sonuç, bir dahaki Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na kadar Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası taslak metnini hazırlayacak uzmanların görevlendirilmesi olacaktır" diye konuştu.

Lavrov hazırlanacak teklifin ardından Rusya, İran, Suriye ve Türkiye hükümet ve devlet başkanlarına sunulabileceğini belirtti.

Lavrov, kesilen nakliye ve lojistik hatlarının onarılması konusunda Suriye ile Türkiye'nin müzakerelere başlaması ve "engel olmaksızın ticari ve ekonomik işbirliğini yeniden hayata geçirmesi" gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, twitter'dan mesaj verdi

Konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" dedi.

Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşylarıyla bire bir görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplanyı öncesi Lavrov'la görüşmüştü. Bakan, daha sonra İranli mevkidaşı Abdullahiyan'la görüştü. Enerji konusunun da ele alındığı görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Kardeşim Hüseyin ile görüşmemizde Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliğimiz gündemimizdeydi" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan'dan açıklama: Sınırlara Suriyeli askerler konuşlanmalı

Abdullahiyan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayabilmesi için ordunun sınır bölgelerine yerleştirilmesi ve ABD güçlerinin ülkeden çıkartılması gerektiğini söyledi. Abdullahiyan, "Suriye ordusunun sınır bölgelerinde kontrolü sağlaması, komşu ülkeler ile ortak güvenliğin inşa edilmesine ve Ankara'nın endişelerini gidererek, ayrılıkçı terör unsurlarının faaliyetlerinin son bulmasına yarayacaktır. Türkiye ve Suriye arasında komşuluk ilişkilerinin yeniden tesisi için uygun ortamın hazırlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Abdullahiyan, Türkiye ile Suriye arasında başlatılan görüşmeleri bölgenin istikrarı ve güvenliği için desteklediklerini ve iki ülke arasındaki sorunların geçmişte kalması gerektiğini söyledi. Yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ülke genelinde sağlaması gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, "Daha önceki tecrübeler askeri yolların sorunların çözümüne yardımcı olmadığını gösterdi. İki ülke de geleceğe odaklanarak, sorunları diyalog ve iş birliği içerisinde çözmelidir. Askeri müdahaleler, var olan sorunları daha da karmaşıklaştırıyor. Özellikle Türkiye gibi Suriye'ye komşu ülkeler iş birliği yaparak, ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olabilirler" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin de Abdullahiyan, "Suriye'ye komşu ülkeler için de önemli bir sorun olan Suriyeli mültecilerin ülkelerine yeniden dönebilecekleri şartların oluşturulması gerekiyor. İnsanların temel yaşamlarını devam ettirebilecekleri imkanlar, uluslararası toplum ve diğer ülkelerin iş birliği ile 'Suriye'nin yeniden inşasında' kullanılmalı" dedi.