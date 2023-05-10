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Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti

Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başladı.

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'Asrın felaketi' olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Afşin-Elbistan B Termik Santrali de zarar gördü.

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar faaliyete başladı.

"3 ay gibi kısa bir sürede onarım çalışmaları tamamlandı"

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz,6 Şubat'taki Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin bölgedeki termik santral yerleşkesini ciddi bir şekilde etkilediğini, hasar tespit çalışmalarının ardından çok ciddi bir şekilde bakım ve onarım çalışmasının başladığını söyledi.

Ünitelerin tekrardan devreye alınabilmesi adına yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Alagöz, 3 ay gibi kısa bir sürede tesisteki hasarları ortadan kaldırdıklarını ve bunun ardından üniteleri devreye almaya başladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yüzde 3'ünü karşılıyor

Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nin Türkiye'nin en büyük elektrik üretim yerleşkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Alagöz, şöyle devam etti:

Yerleşke olarak bu bölge 3 bin megavat civarında bir üretim kapasitesiyle Türkiye'nin yüzde 3 üretimini sağladığı için en büyük üretim tesisi burasıdır. Dolayısıyla buranın devreye girmesi bizim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Aynı zamanda deprem yaraları tabii ki bütün toplumumuzu ilgilendirdiği gibi bizi de ilgilendiriyor. Depremde Elbistan'da 150 bin, Afşin'de 90 bin insanın yaşadığı bir bölgedir burası. Bu nüfusun tekrar ayağa kalkabilmesi, yaralarını sarabilmesi için kalbinin çalışması gerekir. Afşin-Elbistan Termik Santrali bu bölgenin kalbidir. Afşin-Elbistan Termik Santralleri'nde ve maden ocaklarında 9 bine yakın insan çalışmaktadır. Bu 9 bin insanın buradaki çalışması direkt etki alanına girmektedir. Gelirlerini buradan temin edip yaşamlarını Afşin, Elbistan'da sürdürmeleri dolayısıyla bu Afşin Elbistan'ın içerisine de kan pompalayan bir tesistir. Biz dün itibarıyla gece saat 23.00'te santralimizin ilk ünitesini devreye almayı başarmış durumdayız. Şu anda 170 megavat kapasiteye ulaşan bir üretimimiz var. Hemen akabinde birer ay arayla diğer üniteleri de devreye alıp, santralimizin gümbür gümbür çalışması için gece gündüz 24 saat esaslı çalışmaya devam ediyoruz.
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin kısa sürede devreye alınmasının ekip arkadaşlarının başarısı olduğuna vurgu yapan Alagöz, santralin çevre standartlarına göre çalıştığını, emisyon değerlerinin sürekli kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

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