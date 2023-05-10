Millet İttifakı'nda bakanlık krizi! Meral Akşener canlı yayında bakanlıkları paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bakanlık paylaşımlarını oy oranına göre belirleyeceklerini belirtti. Millet İttifakı’nda yaşanan bu bakanlık krizini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Siyaset bilimci Onur Erim ile canlı yayında değerlendiriyor.

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14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 4 gün kala Millet İttifakı’nda bakanlık krizi patlak. Daha önce tüm partilerin eşit olduğu 6'lı masada şimdi partilerin oy oranları esas alınmaya başladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı canlı yayında ‘CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez. Oy oranına göre bakanlık dağılımı yapılacak’ şeklinde konuştu. Bu sözler altılı masada bulunan Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ın pek hoşuna gitmeyecek gibi duruyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Siyaset bilimci Onur Erim ile canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.