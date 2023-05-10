Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kadim tarihi, telkarisi, gümüşü, konakları, yer altı şehirleriyle ne güzelsin Midyat. Beyaz suyu, Zeynel Abidin Camisi ne güzelsin Nusaybin. Gençler siz bugün bir başkasınız. Sizin heyecanınızla ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size inanıyorum.

Bugün Mardin bir başka güzel. Şimdi size şöyle bir şiir okuyayım.

Gönül bir kuş olsa Mardin'e konar

Gönül güneş olsa Mardin'e doğar

Gönül çiçek olsa Mardin'de açar

Daha güzel kardeş mi olur Mardin'den.

"Benim milletim affetmez"

Tüm farklılarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle işi olanın milletimizle işi olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarım canını sıkamaz. Yavrularımızı ailesinden geleceğinden koparıp katil yapanları benim milletim affetmez.

Hdp'ye sert tepki

Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Türk deyince tüyleri diken diken olanlar, Kürt deyince aklına PKK gelenler, Arap deyince DEAŞ diyenler bizi bölemez. En makbul Kürt kendilerine kul köle kesilendir, en iyi Arap kendilerine maddi kaynak aktarandır. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayanarak milletine efelenenlere eyvallah etmedi. Araya rahmet girse kesilmez yolum senden.

Ülkemizin asırlık ve demokrasi eksiklerini nasıl tamamladıysak Türkiye Yüzyılını da beraber kuracağız.