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Galatasaray erteleme maçında Türk Telekom'a kaybetti

Galatasaray erteleme maçında Türk Telekom'a kaybetti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Galatasaray'ı 106-91 yendi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme mücadelesinde Türk Telekom ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 106-91'lik skorla ev sahibi Türk Telekom oldu.

Başkent ekibi ilk yarıyı önde bitirdi

Müsabakaya her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 5. dakikası 15-10 Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçildi. Dış atışlardaki etkinliği sürdüren, boyalı alanda da rakibine kolay imkanı tanımayan Galatasaray, ilk periyodu 32-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 8 sayıya kadar (31-39) çıkan farkı 14-0'lık seriyle kapatarak 17. dakikada 6 sayı (45-39) öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulunurken, Türk Telekom, soyunma odasına 54-47 önde gitti.

Türk Telekom, 15 sayı farkla kazandı

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, Berk Demir, Bouteille, Grant ve Taylor'ın sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (70-57) çıkardı. Galatasaray, McGee, Caloiaro, Sadık Emir Kabaca ile karşılık verse de mücadelenin üçüncü periyodu 79-69 Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Taylor, Grant, Bouteille'nin sayılarıyla mücadelenin bitimine 3 dakika 39 saniye kala farkı 18'e (100-82) çıkardı. Geri kalan dakikalarda arada farkın kapanmasına müsaade etmeyen Türk Telekom, mücadeleyi 106-91 kazandı.

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