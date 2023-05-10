AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten fahiş kira açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kira artışları ile ilgili çalışmalar yaptık. Seçimden sonra da fahiş kira artışlarında radikal değişliklerimiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. "Süreç başladığından beri terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları var." diyen Çelik, "Şunu söylüyorlar 'biz Erdoğan'a karşıyız Erdoğan'ın karşısında kim olursa onu destekleriz.' Bunlarla araya kırmızı çizgi çekilmesi lazım. Kim bizi destekleyip ardından 'terörist başına imtiyaz verilecek' diyorsa çıkıp bu desteği net bir şekilde reddedin." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Hangi siyasetçiye dönük olursa olsun biz şiddeti lanetliyoruz. Türkiye çok seçim yaptı, çok zor zamanlarda da yaptı. Vatandaşımızın sandık tecrübesi yüksek. Siyasetçilerin girdikleri seçim sayısı ortada. Bir takım gereksiz beyanlardan kaçınmak lazım. Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi sokaklara çıkmayın söylemi neden? Türkiye güvenli bir ülke. Yaşamsal bir tehditle karşı karşıyasınız demek istiyor. Türkiye'nin her yerinde tüm partilerin afişleri var. Türkiye demokrasi şöleni yaşamak istiyor.

Bu ortamı korumak hepimizin sorumluğunda. Terör örgütleri her seçimde açık açık söyler ama Emniyet Teşkilatı, Jandarma, ordumuz, MİT bunlar arasında tam bir uyum var. Herkesin güvenliğini sağlamak için üzerlerine düşeni yapıyorlar.

Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteği

Süreç başladığından beri terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları var ve şöyle söylüyorlar. "Biz Erdoğan'a karşıyız, karşısında kim varsa onu destekliyoruz" dediler. Kılıçdaroğlu'nun bunlarla arasına net bir çizgi çizmesi lazım. Seçimlerde ilk defa terör örgütünü destekleyen siyasetçiler bunu açıkça söylüyor. Siyasetçinin çıkıp açıkça "Ben bu desteği istemiyorum" demesi lazım. Siyasetçiler özerlikten, teröristbaşına imtiyaz verileceğinden bahsediyorlar ve Kılıçdaroğlu kazanırsa bunların gerçekleşeceğini söylüyorlar.

14 Mayıs günü Cumhur İttifakı birinci turda seçim galibiyetini ilan edecek. Muhalefet diyor ki, "Biz iş başına gelir gelmez ABD ile ilişkileri düzelteceğiz" ve destek söylemleri var. Bu ne demek başa geldiğinizde sınır ötesi operasyonları durduracaklardır. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı "Mavi Vatan" demeyelim demiştir. Suriye konusunda da ABD söylüyor, diğerleri söylüyor "Burada operasyon yapmayın" diye. Libya meselesinde de aynısı oldu.

Suriyelilerin dönüşü

Kademeli bir durum, o da şu. Bu göçmenler sürekli burada kalmayacaktır. Ölümden kaçan insanlara karşı Türkiye görevini yerine getirdi ama Suriye'de durum normalleştiğinde Suriyeliler topraklarına dönecektir. 4'lü mekanizma aslında bakarsınız son 6 ay içerisinde büyük bir paradigmayı ortaya koyuyor. Mültecilerin dönmesiyle ilgili mekanizma daha da hızlanacaktır. Normalleşeme süreciyle birlikte onurlu bir dönüş olacak. Göçmenlerin burada sürekli kalması gibi bir politika yok. Türkiye insanlık sınavından yüz akıyla çıkmıştır.

Dış basının skandal manşetleri

Türkiye'deki seçimler herkes için çok önemli. Türkiye kilit bir ülke. Sürekli olarak Cumhurbaşkanımızla ilgili kötü manşet atarlar ama bakarlar tahıl koridoruyla ilgili girişimlerimizden sonra iyi manşetler attılar. Batılılar ne istiyor? Türkiye, Suriye'den çekilsin. Bazıları zaten doğrudan PKK'ya destek veriyor. Türkiye'nin PKK'ya karşı operasyon yapmasını istemiyor. Bunun karşısında da engel olarak Cumhurbaşkanımızı görüyorlar. Bahsettiğiniz dergileri okuyup da karar değiştiren 20 kişi bile yoktur.

"Bu ürettikleri model bir memleket yönetme modeli değil"

Masadaki bir parti özelleştirme politikalarını destekliyor, bi diğer parti bunu desteklemiyor. Diyelim ki anlaşılamadı ve masadan biri kalktı ne olacak. Hayatın hiçbir sorunu teorik olarak çözülemez. Bu Türkiye'yi krize sokacak bir modeldir. 20 yıldır bu siyasi tecrübemiz var. Bu bir eş Cumhurbaşkanlığı modelidir. Bur bir paralel yapıdır. Bahsettiklerin şeyin anayasal düzende karşılığı yok ki. Paralel bir yapı. Bu model her bir kişiye bir bakanlık mevki vermek için üretilmiş bir model. Birileri masadan kalkarken burası bir kumar masasıdır dedi. 2 gün sonra masaya nasıl oturdu neye razı oldu bu hala bilinmiyor. Devletin milletin işleri nasıl görülecek. Bu ürettikleri model bir memleket yönetme modeli değil. Buradan hiçbir şey çıkmaz.

"Fahiş kira artışlarında radikal değişliklerimiz devam edecek"

Bunla ilgili vatandaşımızın bir sorunu var. Bu dönemde hane halkını korumak için çok büyük önemler aldık. Savaşın etkileri karşısında vatandaşımızı koruyacak çalışmaları yapıyoruz. Kira artışları ile ilgili çalışmalar yaptık. Seçimden sonra da fahiş kira artışlarında radikal değişliklerimiz devam edecek. Karadeniz gazının ilk gaz yakıldı, bu da atarak gelecek Enerji konusunda Akkuyu NGS'de var, bu da gelecek artacak bir şekilde. Vatandaşımın sorunlarının farkındayız. Yoktur demiyoruz asla. Farkında olduğumuz bu sorunları çözmek için 14 Mayıs'tan sonra da çalışmalarımız devam edecek.