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ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı: : Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı

ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı: : Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı

California, Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerindeki hastanelere düzenlenen siber saldırı sonrası sağlık hizmetleri kesintiye uğradı.

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ABD’nin Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerinde bulunan birçok hastaneye siber saldırı düzenlendi.

Servis odaları kapandı, ambulanslar yön değiştirdi
Hastanelerdeki bilgisayar sistemleri siber saldırı nedeniyle bazı servis odalarının kapanmasına ve ambulansların yönünü değiştirmesine yol açtı.

Siber güvenlik ekipleri sorunu çözmek için çalışmalara başlarken birçok kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Birçok hasta tedavi için başka hastanelere yönlendirildi.

ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı

Bazı sağlık merkezleri çevrimdışı çalışmaya başladı
ABD merkezli ve siber saldırıdan etkilenen sağlık merkezi Prospect Medikal Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Siber saldırıyı öğrendikten sonra sistemlerimizi korumak için çevrimdışı duruma getirdik ve siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattık. Araştırmamız devam ederken, mümkün olan en kısa sürede normal operasyonlara dönmek için özenle çalışıyor ve hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz.

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